Если Тор сменил пол. Мутации в Marvel зашли слишком далеко

Менее чем через месяц после премьеры нового "Человека-паука", который официально закрыл третью фазу киновселенной Marvel, студия анонсировала новый этап развития франшизы. Многие слухи оправдались, но и сюрпризов было не меньше. Лайф рассказывает, как в ближайшие два года будет меняться главный бренд Голливуда XXI века.

"Чёрная вдова"

Первый фильм четвёртой фазы выйдет только 1 мая 2020 года. Им станет сольник "Чёрной вдовы". Действие картины развернётся между событиями фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности". Кевин Файги рассказал, что "Чёрная вдова" покажет Романову с той стороны, которую зрители не видели. Антагонистами в сольнике "Вдовы" выступят Елена Белова и антигерой Таскмастер.

"Сокол и Зимний солдат"

Первым проектом, который продолжит двигать MCU вперёд, станет сериал "Сокол и Зимний солдат". Он выйдет на стриминговой платформе Disney+ осенью 2020-го. События шоу развернутся после фильма "Мстители: Финал". Они будут посвящены совместным приключениям Сокола, он же новый Капитан Америка, и Баки Барнса. Их роли исполнят те же артисты — Энтони Маки и Себастиан Стэн. Ожидается и возвращение Барона Земо, антагониста из фильма "Первый мститель: Противостояние".

"Вечные"

Следом, 6 ноября, новую сюжетную арку откроет полнометражный фильм "Вечные". Он расскажет о группе неуязвимых существ, созданных Целестиалами, космическими богами, с одним из которых зрители познакомились во второй части "Стражей Галактики". Как многие наверняка уже догадались, у "Вечных" — звёздный каст: в фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден ("Игра престолов") и Кумэйл Нанджиани ("Кремниевая долина").

"Шан-Чи"

Через несколько месяцев, 12 февраля уже 2021 года, выйдет "Шан-Чи и легенда десяти колец". Фильм про китайского супергероя Шан-Чи, который не обладает сверхспособностями, но в совершенстве владеет кунг-фу. Сюжет фильма, скорее всего, будет вращаться вокруг борьбы Шан-Чи с китайской мафией, которой заправляет Мандарин, отец протагониста. Роль бойца исполнит канадец китайского происхождения Симу Лю.

"Ванда/Вижн"

Весной 2021 года стартует ещё один сериальный фрагмент киновселенной — "Ванда/Вижн". Проект, как несложно догадаться, расскажет о приключениях Алой Ведьмы и Вижна. Подробности сюжета не раскрываются, но Кевин Файги заверил, что шоу станет подводкой к следующей полнометражке — "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Элизабет Олсен рассказала, что в шоу будет преобладать стилистика 50-х. Каким-то образом в историю сериала "Ванда/Вижн" впишется повзрослевшая Моника Рамбо. Напомним, это дочка темнокожей подруги Кэрол Дэнверс из фильма "Капитан Марвел".

"Доктор Стрэндж — 2"

К слову, о Докторе Стрэндже. Премьера второго его сольника состоится 7 мая 2021 года. Режиссёр картины Скотт Дерриксон обещает снять фильм ужасов. Что ж… Посмотрим, как ему удастся это сделать, не переступая за ограничения возрастного рейтинга PG-13, о котором предупредил Кевин Файги. Кроме Стрэнджа, в фильме появится как минимум ещё один лид-персонаж — Алая Ведьма.

"Локи"

Параллельно на Disney+ весной 2021-го стартует показ сериала "Локи". Само собой, к образу злодея вернётся Том Хиддлстон. События шоу берут начало с того момента, как Локи сбежал в альтернативную вселенную вместе с Тессерактом в фильме "Мстители: Финал". Скорее всего, в шоу будет фигурировать "старый" Локи из оригинальных "Мстителей". Поскольку Хиддлстон на Comic-Con обмолвился, что его герой наверняка припомнит Халку своё унизительное поражение.

"Что, если..."

После "Локи", летом 2021 года, на стриминговой платформе Disney выйдет комедийный мультсериал "Что, если…". Он покажет, как могла бы выглядеть MCU, если бы, например, Локи украл у Тора молот, Капитан Америка стал Железным человеком, а подруга Стива Роджерса — Капитаном Америка и т.д. Каждая серия — новый неожиданный поворот.

"Соколиный глаз"

Осенью 2021-го фанаты Marvel получат ещё один сериал — "Соколиный глаз". Это шоу тоже продолжит развивать основную сюжетную линию. Телеприключения Соколиного глаза стартуют сразу после "Финала". Сопровождать его будет Кейт Бишоп. Именно ей к концу сериала герой Джереми Реннера передаст свои лук и стрелы.

"Тор-4"

Четвёртый сольник про асгардца снова снимет Тайка Вайтити. Известно, что в картине появятся Тор в исполнении Криса Хемсворта, Валькирия (Тесса Томпсон) и Джейн Фостер (Натали Портман). Marvel Studios не стала нагнетать интригу и сразу заявила, что последняя заменит Хемсворта на позиции бога грома и молнии. На это очень тонко намекает тот факт, что Портман появилась на Comic-Con с Мьёльниром. Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" состоится 5 ноября 2021 года.

Что всё это значит?

С анонсом можно отследить целый ряд трендов, которых будет придерживаться MCU в четвёртой фазе. Во-первых, Marvel сделает сильный крен в сторону женских персонажей, чтобы придерживаться общего настроения в Голливуде. Причём Marvel, судя по всему, постарается плавно сменить фокус. Иначе бы фильм про первую супергероиню в MCU, которую любят все, не открывал бы фазу.

Кого-то новый вектор развития MCU не устроит. Но нужно понимать, что иначе быть не могло. Marvel Studios принадлежит Disney. А Disney — бездушная коммерческая организация, которую волнует только то, как бы заработать побольше денег путём наименьшего сопротивления. Сегодня этим же путём компания подыгрывает толерантному обществу США и Европы, просто превращая комиксы в ночные улицы Таиланда, где вчерашние мужчины выступают в роли женщин и наоборот.

В 2016 году рейтинг стран с наибольшими кассовыми сборами выглядел так (по убыванию): США, Китай, Япония, Индия и Великобритания. К США и Европе Disney уже нашла подход. Следующая цель — Китай. Именно поэтому в четвёртой фазе появится "Шан-Чи". Хотя прощупала Поднебесную Disney ещё "Доктором Стрэнджем", половина хронометража которого разворачивается в декорациях Тибета. Привет Японии Marvel передала в "Финале", "помахав" самурайской катаной Ронина. Совершенно не удивимся, если скоро Marvel достанет из загашника супергероя-индуса. А такие есть. Один из самых ярких — Динеш Деол .

Он, правда, из другой вселенной Marvel. Хотя в скором времени и это перестанет быть проблемой. Поскольку появление мультивселенной в MCU неизбежно. Начнётся оно в четвёртой фазе. Подзаголовок сиквела "Доктора Стрэнджа" и игры Локи со временем — прямые тому доказательства.

Да и юный возраст Динеша едва ли станет помехой. Disney наверняка сделает арку фильмов и с молодыми супергероями. Точнее — уже начала делать: посмотрите на "Человека-паука". А впереди — сериал "Ванда/Вижн", в котором Моника Рамбо легко может примерить костюм Мисс Америка. Да и Кейт Бишоп, юная преемница Соколиного Глаза, в этот отряд отлично впишется.

Разумеется, нельзя не отметить и то, что теперь в MCU официально вошли и сериалы. Вполне вероятно, что Disney+ станет лабораторией Marvel Studios, где Кевин Файги будет проводить смелые эксперименты. И исходя из реакции тамошней аудитории перенимать рабочие идеи в театральные проекты.

Marvel уже не та — я ухожу

Все, кто так думает, не спешите. Ещё раз. Disney — огромная и неповоротливая бизнес-структура. Она ещё долго будет ехать по рельсам, которые проложили "Мстители". По рельсам, которые называются "супергерои против суперзлодеев". Пока эта модель приносит кучу денег, Disney не отступит от неё ни на шаг. Да, у нас появится больше ряженых женщин и цветных мужчин. Но суть останется прежней: они продолжат эффектно сражаться против большого тупого зла.

До тех пор, пока зло не начнёт приобретать формы откровенного расизма, сексизма, эйджизма и прочих видов дискриминации, существенных изменений в фильмах Marvel не появится. А это едва ли случится. По той причине, что любое социальное высказывание в кино раскалывает аудиторию на тех, кто за, и тех, кто против. Disney, которая гонится за миллиардами, такое положение дел совсем ни к чему.