Ученик жестоко убивает учителя. Суд закрыл сайт с издевательской игрой

По запросу "накажи учителя" в поисковиках выскакивает огромное количества сайтов, на которых размещены разнообразные игры — "издевательства". В некоторых их них весь игровой процесс — жестокие расправы учеников над своими учителями. Разработчики уверяют, что такие игры помогают школьникам справиться со своими стрессами. Но так ли это на самом деле, разбирался Лайф.

Пожилой учитель в очках сидит за столом, со строгим видом читая дневник. Рядом у доски на табурете ученик лет одиннадцати. Вдруг ученик встаёт, хватает табурет обеими руками и ожесточённо лупит учителя по лицу. Кровавое месиво не останавливает ученика от новых ударов. Он бьёт учителя снова и снова, пока тот не падает навзничь, окровавленным и бездыханным…

Это не сюжет из второсортного фильма ужасов, а первая сцена анимированной флеш-игры "Десять способов убить своего учителя", чрезвычайно распространённой среди школьников. Можно принять это как досадный курьёз, или безвкусную "чернуху", бороться с которой в принципе бесполезно, да и не нужно. Однако игры про убийства учителей в самых разных вариациях имеют просто бешеную популярность среди детей. Та же игра "10 способов убить своего учителя" имела на момент пика популярности в Play Маркет более пяти миллионов загрузок и не менее ста тысяч положительных отзывов!

Главным героем игры является неуравновешенный школьник, оставленный после уроков для серьёзного разговора с классным руководителем. Цель игры — разобраться с учителем путём его убийства всевозможными способами, из которых забивание табуреткой едва ли не самый невинный.

Естественно, что подобные игры часто попадают в поле внимания, поэтому из названий многих подобных игрушек убираются явные призывы к убийству. Названия превращаются в совсем невинные, например — "Не бейте своего учителя". Но сути игры это не меняет. Время от времени подобные развлечения привлекают внимание правоохранителей. К примеру, сегодня на сайте Благовещенского городского суда Амурской области выложено судебное решение о запрете сайта, на котором размещена пропагандирующая насилие, жестокость и антиобщественное поведение онлайн-игра "Накажи своего учителя". По мнению судьи, подобные игры побуждают несовершеннолетних лиц осуществлять насильственные действия по отношению к людям.

Но позицию благовещенского суда разделяют не все. Многие уверены — игры-издевательства служат своего рода разрядкой, инструментом для выпуска скопившегося эмоционального напряжения. На этом настаивают и сами разработчики, называя одну из таких игр невинным развлечением для снятия стресса:

"Не бейте своего учителя — весёлая игра для снятия стресса и позволяет вам играть в некоторые смешные и ужасные сцены убийства, на самом деле не причиняя какой-либо реальный физический вред! В этом эпизоде вы сидите в своём классе, и ваш учитель вас ругает. Нажимайте на различные объекты в классе и смотрите cut-сцену — вы будете убивать своего учителя в бесчисленном множестве различных способов, все из которых являются ужасными, кровавыми, но весёлыми для вас!" — рекламирует свою игру разработчик.

Для таких игр есть даже специальная категория — "издевательства", где герой расчленяет, пытает и умерщвляет всевозможными способами плохих людей — террористов, грабителей, коррупционеров. Или начальника. А также бывших подруг и приятелей… Ну и учителей.

Лайф попросил детского психолога, специалиста по тревожным расстройствам Павла Жавнерова дать оценку этому явлению. Жавнеров сразу вспомнил пример про GTA (Grand Theft Auto), в которой можно играть за одного из преступников, грабить банки и угонять машины. Однажды один такой подросток-геймер угнал машину, прямо как герой любимой игры. Когда его поймали полицейские, он вытащил пистолет из кобуры и застрелил двух офицеров полиции и диспетчера…

Что же касается игр типа "Убей своего учителя", то они не помогают "сбросить пар" или уменьшить стресс. Положим, что здоровому ребёнку с крепкой психикой такие игры вряд ли навредят. Хотя и пользы не принесут — лучшим средством от эмоционального стресса является сублимация через творчество. Но есть дети с проблемами психики, находящиеся в ухудшающихся условиях. Они могут, благодаря таким играм, начать культивировать садизм и получать удовольствие от причинения боли и страдания окружающим, — считает психолог Жавнеров.

Психолог говорит и о том, что садистское удовольствие от игры со временем притупляется и некоторым хочется "продолжения" в реальности. И кто знает, насколько далеко на этом пути может зайти подросток.

Иногда игроманы заходят слишком далеко. В 2007 году корейские школьники захватили своих одноклассников и учителей в школе и расстреляли из автоматов Калашникова, объяснив свои действия пристрастием к популярной игре Counter Strike. Андерс Брейвик, убивший больше восьмидесяти человек, совершил свой теракт под воздействием известной серии шутеров Call of duty…

Лайф спросил полковника полиции, кавалера четырёх орденов Мужества Алексея Новгородова, насколько оправдан такой запрет, не нарушает ли он гражданские права?

— Правильно, что запретили! Эти игры стирают грань между реальностью и виртуальным миром. Геймер привыкает считать, что у него "много жизней", хотя она всего одна. Также эти игры элементарно развращают, снимая внутренние ограничения. Как эта игра называется — "убей учителя"? Ну так следующая будет "убей папу" или "убей маму". Ярким примером повредившегося от игр подростка является "керченский стрелок", — прокомментировал запрет игры полковник полиции.

Однако сам запрет носит только символический характер, потому что Интернет продолжает кишеть играми "издевательствами" и попадание в список Роскомнадзора какого-то одного сайта проблему не решает, а быть может даже усугубляет новым привлечением внимания к "запрещёнке". К тому же разработчики давно научились обходить запреты. В аннотациях они указывают желаемый возраст от +16 и меняют формулировки. Например, в новых версиях такие игры могут иметь название типа "закликай училку" — и это уже не является прямым призывом к насилию. Это в мире школы учителя имеют власть над учениками, а в Сети детям всё ещё можно убивать преподавателей для снятия стресса.