Рыба, змея, корова... Сбылось третье пророчество — верующие бьют в набат

Три необычных знамения, которые произошли одно за другим, вызвали разговоры о том, что библейские предсказания о конце света сбываются.

Одним из таких пророчеств стало рождение красного телёнка впервые за две тысячи лет в Израиле.

Согласно Торе, эти животные используются в жертвоприношениях, а их пепел — для очищения людей. Однако изучавшие книги пророков Даниила и Исайи историки считают, что красная корова — это один из предвестников скорого апокалипсиса.

После этого поступили сообщения о том, что в Мёртвом море появилась живая рыба. И доказательством стали снимки израильского фотографа Ноам Бедеин. В Сети тотчас вспомнили слова пророка Иезекииля, который предсказывал возвращение жизни в мёртвые воды в преддверии конца света.

И совсем недавно сбылось третье библейское пророчество: змея, выползшая из Стены Плача и прервавшая молитву. На ролике, опубликованном в Сети, видно, что рептилия пыталась поймать голубя.

В пророчествах сказано, что конец света близок, если голубь больше не может найти убежище на Храмовой горе.