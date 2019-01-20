Человечеству осталось 49 лет. Огромный астероид летит к Земле

Дата конца света известна — это 2068 год. Метеорит-убийца направляется к Земле, и на этот раз, кажется, спастись не получится. Учёные расписали сценарий апокалипсиса. Итак, что же уничтожит жизнь на планете?

Злой бог

К Земле летит астероид Апофис — его назвали так в честь злого древнеегипетского бога-змея, который пытался уничтожить всё живое. С названием угадали — по прогнозам учёных, это может случиться в 2068 году.

Апофис — очень огромный и очень тяжёлый небесный камень. Диаметр астероида — 325 метров, для примера, диаметр основания Останкинской башни — всего 60 метров. Вес астероида — 50 млн тонн, это при том, что все жители Земли весят 287 млн тонн.

Траектория конца света

Апофис открыли в 2004 году. И тот настроился уничтожить Землю не вчера. У него будет несколько попыток. Астероид наматывает вокруг нашей планеты круги. И с каждым кругом орбита становится меньше. Впервые он пролетел мимо в 2013 году на расстоянии 14,5 млн километров — это десятая часть пути до Солнца.

Но уже в 2029 году астероид пройдёт в 38 тысячах километров от Земли — это десятая часть расстояния от Земли до Луны — то есть совсем рядом. И затем будет возвращаться в 2044, 2051, 2060 и, наконец, в 2068 году — когда и врежется в Землю.

Ударная волна

Когда астероид рухнет на Землю, сила удара будет равна 506 мегатоннам. Это десять сильнейших в мире советских термоядерных бомб, прозванных "Царь-бомбами". Или так: представьте, что разом взорвут 43 атомные бомбы по имени "Малыш", которые американцы сбросили на японский город Хиросиму.

Падение на Землю вызовет уничтожение всего живого в радиусе 120 километров. Начнётся сильнейшее землетрясение. В воздух поднимутся тысячи тонн пыли, которые могут закрыть солнце и привести к началу нового ледникового периода. Такое уже было с динозаврами. Астероид оставит после себя кратер 6 километров в диаметре.

Миллионы погибших

Но, скорее всего, Апофис рухнет в океан. В таком случае разрушения действительно будут напоминать апокалипсис. Ударная волна поднимет цунами. Причём не только в том месте, где упадёт астероид. По всему земному побережью.

Огромная волна уничтожит все населённые пункты на расстоянии 300 километров от моря. Это почти все крупнейшие города Земли: Токио, Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Сидней, Бангкок, Рим, Сингапур, Стамбул и другие. Погибших будут не просто миллионы — сотни миллионов людских жизней.

Шансы на спасение

Единственная надежда — на ошибку. Вдруг учёные опять просчитались. Пятнадцать лет назад, когда Апофис только появился на горизонте, они предсказывали неминуемый конец уже в 2029 году. Но потом то ли траектория полёта, то ли расчёты поменялись и дали человечеству ещё 30 лет существования.

Остановить астероид силой пока нет возможности. Современные технологии позволяют лишь расслабиться и наблюдать за тем, как злобный египетский бог весом 50 миллионов тонн летит к Земле, чтобы взорвать её в 2068 году. Подождём полвека и всё сами увидим.