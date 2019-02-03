Конец света близко? Назвали последствия падения астероида Апофис

Апофис — огромный метеорит диаметром 325 метров. Такие махины падают на Землю лишь раз в 100 тысяч лет
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Падение метеорита на Москву сотрёт с лица земли и столицу, и область. А ионосферное излучение накроет Европу
Кадр из фильма "Москва 2017"/ © Кинопоиск
Падение в океан поднимет многометровую волну. Она уничтожит все города на расстоянии 300 километров от берега
Кадр из фильма "Столкновение с бездной"/ © Кинопоиск
Апофис весит 280 млн тонн. Для примера, крупнейший метеорит — Тунгусский — весил приблизительно 1 млн тонн
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Сила взрыва Тунгусского метеорита — 50 мегатонн — это взрыв термоядерной бомбы. Взрыв Апофиса будет сравним с 10 такими бомбами
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Человечество пока бессильно изменить траекторию полёта астероида. И не может предотвратить его столкновение с Землёй в 2068 году
Кадр из фильма "Столкновение с бездной"/ © Кинопоиск
Даже если обстрелять астероид на подлёте к Земле, это вряд ли разрушит его полностью и не изменит курса
Кадр из фильма "Столкновение с бездной"/ © Кинопоиск
Есть вероятность, что Апофис развалится на несколько крупных частей, проходя через плотные слои атмосферы
Кадр из фильма "Столкновение с бездной"/ © Кинопоиск
Но столкновение ещё нескоро. До этого Апофис сделает несколько кругов вокруг Земли. Может, его орбита изменится сама собой
Кадр из фильма "Столкновение с бездной"/ © Кинопоиск
Станет ли падение метеорита концом человечества? Можете узнать здесь.
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