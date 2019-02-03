Конец света близко? Назвали последствия падения астероида Апофис

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Конец света близко? Назвали последствия падения астероида Апофис

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Коллаж © L!FE. Фото © Pexels// Shutterstock Inc

К Земле летит астероид Апофис. Гигантская космическая глыба должна столкнуться с нашей планетой в 2068 году. Заведующий лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов рассказал ТАСС, что произойдёт после столкновения астероида с Землёй.

Апофис — огромный метеорит диаметром 325 метров. Такие махины падают на Землю лишь раз в 100 тысяч лет

Падение метеорита на Москву сотрёт с лица земли и столицу, и область. А ионосферное излучение накроет Европу

Падение в океан поднимет многометровую волну. Она уничтожит все города на расстоянии 300 километров от берега

Апофис весит 280 млн тонн. Для примера, крупнейший метеорит — Тунгусский — весил приблизительно 1 млн тонн

Сила взрыва Тунгусского метеорита — 50 мегатонн — это взрыв термоядерной бомбы. Взрыв Апофиса будет сравним с 10 такими бомбами

Человечество пока бессильно изменить траекторию полёта астероида. И не может предотвратить его столкновение с Землёй в 2068 году

Даже если обстрелять астероид на подлёте к Земле, это вряд ли разрушит его полностью и не изменит курса

Есть вероятность, что Апофис развалится на несколько крупных частей, проходя через плотные слои атмосферы

Но столкновение ещё нескоро. До этого Апофис сделает несколько кругов вокруг Земли. Может, его орбита изменится сама собой

Станет ли падение метеорита концом человечества? Можете узнать здесь.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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