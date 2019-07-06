Как выжить в апокалипсис: 10 продуктов, которыми необходимо запастись в бункере

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Фото © Shutterstock

Есть множество людей, охотно верящих в грядущий конец света. И неважно, каким он, по их мнению, будет, все они запасаются продуктами на годы вперёд.

Insider взяли их наблюдения на заметку и собрали для нашего бункера свой собственный продуктовый набор, который будет храниться годами.

Натуральный мёд

Хранится:

почти бесконечно

Большинство микроорганизмов и бактерий в нём не выживают, что делает мёд одним из тех продуктов, которые могут храниться вечно

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Сухой рис

Хранится:

до 30 лет

Белый рис хранится до пяти лет, но в вакуумной упаковке этот срок может увеличиться от 25 до 30 лет

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Арахисовое масло

Хранится:

от 3 до 5 лет

Без контакта с кислородом хранится от 3 до 5 лет из-за большого количества жира и витамина E

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Крепкий алкоголь

Хранится:

почти бесконечно

Крепкие напитки — водка, виски или ром — остаются пригодны, если они запечатаны и хранятся надлежащим образом

Фото © Shutterstock

Сухая фасоль и чечевица

Хранятся:

почти бесконечно

Сухими они могут храниться бесконечно. Консервированная фасоль остаётся съедобной годами, если хранить в прохладном сухом месте

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Злаковые батончики

Хранятся:

почти бесконечно

Их точно лучше припасти побольше. Ведь хранятся они очень долго и будут полезны в крайнем случае

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Конфеты

Хранятся:

до года

Благодаря сахару конфеты могут долго быть съедобными. Однако нужно помнить, что "съедобно" — не всегда значит "вкусно"

Фото © Shutterstock

Сушёное мясо

Хранится:

до года

Высушенное мясо в вакуумной упаковке послужит отличным источником белка до 12 месяцев

Фото © Shutterstock

Консервы

Хранятся:

от 1 года до 5 лет

Без этого не может обойтись ни один бункер. Но нужно следить за тем, чтобы банки хранились в сухом месте и не ржавели

Фото © Shutterstock

Растворимый кофе

Хранится:

почти вечно

Растворимый кофе, замороженный в пакетах, хранится почти вечно. В кладовке — от двух до 20 лет

Фото © Shutterstock

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