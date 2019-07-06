Как выжить в апокалипсис: 10 продуктов, которыми необходимо запастись в бункере

Insider взяли их наблюдения на заметку и собрали для нашего бункера свой собственный продуктовый набор, который будет храниться годами.
Натуральный мёд
Хранится:
почти бесконечно
Большинство микроорганизмов и бактерий в нём не выживают, что делает мёд одним из тех продуктов, которые могут храниться вечно
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Сухой рис
Хранится:
до 30 лет
Белый рис хранится до пяти лет, но в вакуумной упаковке этот срок может увеличиться от 25 до 30 лет
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Арахисовое масло
Хранится:
от 3 до 5 лет
Без контакта с кислородом хранится от 3 до 5 лет из-за большого количества жира и витамина E
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Крепкий алкоголь
Хранится:
почти бесконечно
Крепкие напитки — водка, виски или ром — остаются пригодны, если они запечатаны и хранятся надлежащим образом
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Сухая фасоль и чечевица
Хранятся:
почти бесконечно
Сухими они могут храниться бесконечно. Консервированная фасоль остаётся съедобной годами, если хранить в прохладном сухом месте
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Злаковые батончики
Хранятся:
почти бесконечно
Их точно лучше припасти побольше. Ведь хранятся они очень долго и будут полезны в крайнем случае
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Конфеты
Хранятся:
до года
Благодаря сахару конфеты могут долго быть съедобными. Однако нужно помнить, что "съедобно" — не всегда значит "вкусно"
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Сушёное мясо
Хранится:
до года
Высушенное мясо в вакуумной упаковке послужит отличным источником белка до 12 месяцев
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Консервы
Хранятся:
от 1 года до 5 лет
Без этого не может обойтись ни один бункер. Но нужно следить за тем, чтобы банки хранились в сухом месте и не ржавели
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Растворимый кофе
Хранится:
почти вечно
Растворимый кофе, замороженный в пакетах, хранится почти вечно. В кладовке — от двух до 20 лет
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