Предсказание Ванги сбывается. Вымирание пчёл означает конец света?

В 20 российских регионах массово вымирают пчёлы. Учёные бьют тревогу. А поклонники мистических теорий говорят о начале конца времён. Ведь именно таким его описывала болгарская предсказательница Ванга.

Так говорили Ванга и Эйнштейн

"Сперва исчезнут пчёлы, а следом человечество", — как говорят, таким было пророчество великой болгарской предсказательницы. Она даже назвала дату — 2004 год. Тогда пчёлы станут вымирать по всей планете. Человечество столкнётся с массовым голодом, войнами и эпидемиями.

Пчёлы полезны не только благодаря мёду — они опыляют 90% всех растений. То есть почти всё то, что мы едим. А также всё, что ест домашний скот, существует благодаря пчёлам. Погибнут пчёлы — и исчезнут цитрусовые, кофе, помидоры, огурцы, капуста, кабачки и многое другое. Это спровоцирует продовольственный кризис. От голода погибнут миллионы человек.

Те, кто не верит в мистику Ванги, цитируют Альберта Эйнштейна. Изобретатель теории относительности давал человечеству 4 года. После того как исчезнет последняя пчела, люди обречены. Согласно пугающим прогнозам учёных, пчёлы могут пропасть к 2035 году. Оглядываясь назад, учёные понимают, что предсказание Ванги совпало с реальностью — мировое вымирание пчёл началось в 2006–2007 годах, лишь на пару лет позже даты, которую назвала слепая предсказательница.

Пчелиная смерть пришла в Россию

Всё началось в Америке в 2006 году. Учёные заметили, что каждую зиму вымирало 30% пчелиных колоний. В три раза больше, чем раньше. Количество пчёл в Штатах начало стремительно сокращаться. В научных кругах происходящее назвали синдромом разрушения пчелиного роя. Некоторые стали называть это явление "пчелиным гриппом".

Затем эпидемия перекинулась на Европу. Теперь европейские пчеловоды ежегодно теряют по 20% ульев. Сперва аналитики думали, что эпидемия гибели насекомых не продвинется дальше, но они ошиблись. Минсельхоз России опубликовал список регионов, где летом этого года зафиксировали небывалую гибель пчелиных семейств.

Сотни тысяч пчёл погибли в Башкирии, Татарстане, Липецкой, Брянской, Воронежской, Курской, Ульяновской, Московской, Тульской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях. То есть во всех самых медоносных регионах. Эксперты говорят, что не помнят такой масштабной эпидемии.

Что погубит человечество?

Пасечники по всей России однозначно винят в гибели пчёл пестициды, которыми поливают посевы на полях. Об их применении должны оповещать заранее, но делают это не всегда. Ядовитые для паразитов вещества разносит ветром. В итоге отравленные вещества убивают семейства пчёл. В Сети множество фотографий, где луга усеяны сотнями полосатых пчелиных трупиков. Даже если пестициды не травят пчёл сразу, они могут менять поведение пчелиных семейств и приводят к фатальным последствиям.

В Европе многие виды пестицидов уже запрещены. В России эта работа только началась. Также ряд экспертов винит сотовые вышки. Давно известно, что пчёлы не любят все виды излучения: они покидают те районы, где есть линии электропередач, но особенное раздражение у них вызывает излучение сотовой связи Wi-Fi. Как соотнести выживание пчелиного роя и человеческий прогресс, учёные пока не решили.

ООН бьёт тревогу. Специалисты посчитали, что сейчас пчёлы вымирают по всей планете в 8 раз быстрее, чем виды млекопитающих. При таких темпах предсказания Ванги и прогнозы Эйнштейна о конце времён сбудутся со стопроцентной вероятностью, уже следующее поколение людей будет жить в условиях кровопролитных войн за кусок хлеба, а также в ситуации глобального дефицита и в вечном поиске самых необходимых продуктов для жизни.