К Земле летит гигантский астероид. Пора ли прятаться?
Фото © Shutterstock
Имя астероида
У большинства астероидов нет каких-то запоминающихся прозвищ. В наблюдениях этот астероид упоминается как 2019 OU1.
Фото © Pixabay
Размер астероида
Первоначальные размеры — 160 метров в диаметре. Это больше пирамиды Хеопса. Уточнённые данные говорят о 100 метрах в диаметре.
Фото © Pixabay
Когда прилетит к Земле
Астрономы говорят, что астероид приблизится к Земле в конце августа. А именно — 28 числа.
Фото © Pixabay
К чему может привести столкновение с таким астероидом
Падение астероида не уничтожит жизнь на Земле. Но вполне может разрушить крупный город.
Фото © Pixabay
Риск столкновения
Опасности для планеты астероид не представляет, так как пройдёт на расстоянии миллиона километров и будет в 2,5 раза дальше Луны.
Фото © Pixabay
Как много астероидов угрожают Земле
Астрономы посчитали, что в потенциальной близости от Земли пролетает до 180 астероидов ежегодно.
Фото © Pixabay
Какой астероид может столкнуться с Землёй
9 сентября подлетит астероид 2006QV89, у него шанс падения — 1:7000. А в 2095 году у астероида 2010RF12 шанс столкновения — 1:16.
Фото © Pixabay
- Популярные
- По времени