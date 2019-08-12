К Земле летит гигантский астероид. Пора ли прятаться?

Учёные из NASA сообщили, что астероид приблизится к Земле уже в конце августа. Вот что про него известно.

Имя астероида У большинства астероидов нет каких-то запоминающихся прозвищ. В наблюдениях этот астероид упоминается как 2019 OU1. Фото © Pixabay Размер астероида Первоначальные размеры — 160 метров в диаметре. Это больше пирамиды Хеопса. Уточнённые данные говорят о 100 метрах в диаметре. Фото © Pixabay Когда прилетит к Земле Астрономы говорят, что астероид приблизится к Земле в конце августа. А именно — 28 числа. Фото © Pixabay К чему может привести столкновение с таким астероидом Падение астероида не уничтожит жизнь на Земле. Но вполне может разрушить крупный город. Фото © Pixabay Риск столкновения Опасности для планеты астероид не представляет, так как пройдёт на расстоянии миллиона километров и будет в 2,5 раза дальше Луны. Фото © Pixabay Как много астероидов угрожают Земле Астрономы посчитали, что в потенциальной близости от Земли пролетает до 180 астероидов ежегодно. Фото © Pixabay Какой астероид может столкнуться с Землёй 9 сентября подлетит астероид 2006QV89, у него шанс падения — 1:7000. А в 2095 году у астероида 2010RF12 шанс столкновения — 1:16. Фото © Pixabay