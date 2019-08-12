К Земле летит гигантский астероид. Пора ли прятаться?

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Учёные из NASA сообщили, что астероид приблизится к Земле уже в конце августа. Вот что про него известно.

Имя астероида

У большинства астероидов нет каких-то запоминающихся прозвищ. В наблюдениях этот астероид упоминается как 2019 OU1.

Фото © Pixabay

Размер астероида

Первоначальные размеры — 160 метров в диаметре. Это больше пирамиды Хеопса. Уточнённые данные говорят о 100 метрах в диаметре.

Фото © Pixabay

Когда прилетит к Земле

Астрономы говорят, что астероид приблизится к Земле в конце августа. А именно — 28 числа.

Фото © Pixabay

К чему может привести столкновение с таким астероидом

Падение астероида не уничтожит жизнь на Земле. Но вполне может разрушить крупный город.

Фото © Pixabay

Риск столкновения

Опасности для планеты астероид не представляет, так как пройдёт на расстоянии миллиона километров и будет в 2,5 раза дальше Луны.

Фото © Pixabay

Как много астероидов угрожают Земле

Астрономы посчитали, что в потенциальной близости от Земли пролетает до 180 астероидов ежегодно.

Фото © Pixabay

Какой астероид может столкнуться с Землёй

9 сентября подлетит астероид 2006QV89, у него шанс падения — 1:7000. А в 2095 году у астероида 2010RF12 шанс столкновения — 1:16.

Фото © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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