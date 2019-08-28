Смерть из космоса. К Земле приближаются гигантские астероиды
Учёные из NASA сообщили, что 14 сентября два астероида приблизятся к поверхности нашей планеты. Один из них в два раза больше Эйфелевой башни и в 10 раз превосходит диаметр Тунгусского метеорита. Что ждёт человечество в случае столкновения и почему мы не готовы предотвратить апокалипсис?
Что к нам летит?
В один день к нам прилетят астероиды 2010 СO1 и 2000 QW7. Второй особенно опасен из-за своих размеров.
В два раза больше Эйфелевой башни!
Диаметр 2000 QW7 составляет 650 метров. Если астероид больше 100 метров, он относится к категории потенциально опасных.
Для сравнения: знаменитый Тунгусский метеорит размером 50 метров бахнул сильнее, чем самая мощная водородная бомба.
Опасное расстояние
По мнению учёных, критическое расстояние — 7,5 миллиона километров. Так вот, 2000 QW7 приблизится на 6,4 миллиона километров.
Чем грозит столкновение?
Австралия просто исчезнет, половина Европы окажется под водой. Большинство городов будут стёрты с лица земли.
Основные виды животных погибнут. Человечество будет поставлено под угрозу вымирания из-за последующей экологической катастрофы и необратимых климатических изменений.
Риск столкновения
Вероятность встречи астероида с Землёй равна вероятности гибели в авиакатастрофе, если вы регулярно летаете.
Успеют ли нас спасти?
Нет, потому что разработанная NASA планетарная защита Земли от удара космического тела будет готова только в 2021 году.
Грядущий апокалипсис
Самый разрушительный астероид RF12 через 76 лет подлетит к нашей планете, и тогда вероятность столкновения увеличится до 1:16.
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