Лазером по астероиду. Россия и США разработали оружие против армагеддона

Фото © Gettyimages

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Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая сможет уничтожать метеориты, летящие к Земле. И это не научная фантастика.

Лазерная пушка будущего

Лазерное оружие — пистолеты, мечи и бластеры космических кораблей — уже давно обжилось в фильмах про далёкий космос. Однако на Земле это по-прежнему оставалось теорией. Нынешние лазеры работают на полупроводниках. Их излучение нестабильно. А максимальная мощность, которую удаётся добиться, согласно книге "Лазеры на метастабильных атомах инертных газов с оптической накачкой", — это 1 киловатт. То есть современный лазер по мощности равен слабенькому чайнику. Не слишком впечатляет.

Но с 2012 года российские учёные из Самарского университета и американские из Университета Эмори начали работать над иной моделью лазера. Совершенно новый принцип работы выдвинул американский учёный Майкл Хэвен.

<p>Фото © <a href="https://ssau.ru/news/17111-razrabotannaya-v-samare-lazernaya-ustanovka-mozhet-pomoch-v-borbe-s-asteroidami" target="_blank">Ssau.ru</a></p>

Его работа основана на излучении с помощью инертных газов. Если опустить все тонкости, то луч такого лазера будет стабильным. А его мощность достигнет 1 мегаватта — а это уже не чайник, а небольшая дизельная электростанция. Спустя семь лет опытную лазерную установку представили во плоти.

<p>Фото © <a href="https://ssau.ru/news/17111-razrabotannaya-v-samare-lazernaya-ustanovka-mozhet-pomoch-v-borbe-s-asteroidami" target="_blank">Ssau.ru</a></p>

Да, сейчас она выглядит не очень устрашающе для лазерной пушки. Но это опытный образец, который доказывает, что принцип устройства работает. Не исключено, что вскоре это открытие обеспечит рывок в фантастическое будущее. Сейчас подобных аппаратов в мире всего шесть. Один — в Самаре. Четыре — в США. И ещё один разрабатывается в лазерном центре в городе Ухань в Китае. В ближайшие годы именно такие лазеры могут поставить на космическую оборону Земли против астероидов.

Лазером по астероиду

Познакомьтесь — это астероид Апофис. Его диаметр 325 метров, а весит он 280 миллионов тонн. И, по прогнозам учёных, эта махина может рухнуть на Землю в 2068 году. Его падение на нашу планету будет сравнимо с небольшой атомной войной. Мы измерили падение астероида в атомных и водородных бомбах.

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons</p>

Падение метеорита на Москву сотрёт с лица земли и столицу, и область. А ионосферное излучение накроет Европу. Падение в океан поднимет многометровую волну. Она уничтожит все города на расстоянии 300 километров от берега.

Как бы ни было грустно, но Брюс Уиллис до этой даты вряд ли доживёт, и поэтому уповать на отважных бурильщиков из фильма "Армагеддон" не приходится. Одна надежда — уничтожить астероид на подлёте. Здесь-то и пригодится лазер. Удар из нескольких лазерных установок с орбиты Земли позволит если и не уничтожить астероид, то расколоть на несколько частей. В таком случае их направление полёта может измениться — и Земля избежит масштабной катастрофы.

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons</p>

Кроме того, учёные прогнозируют использование нового лазера и в промышленности, и в средствах связи. Так что, возможно, сегодняшний опытный образец не только спасёт Землю от падения астероида, но и ещё на шаг приблизит человечество к фантастическому будущему из фильмов и книг.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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