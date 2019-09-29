Лазером по астероиду. Россия и США разработали оружие против армагеддона

Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая сможет уничтожать метеориты, летящие к Земле. И это не научная фантастика.

Лазерная пушка будущего

Лазерное оружие — пистолеты, мечи и бластеры космических кораблей — уже давно обжилось в фильмах про далёкий космос. Однако на Земле это по-прежнему оставалось теорией. Нынешние лазеры работают на полупроводниках. Их излучение нестабильно. А максимальная мощность, которую удаётся добиться, согласно книге "Лазеры на метастабильных атомах инертных газов с оптической накачкой", — это 1 киловатт. То есть современный лазер по мощности равен слабенькому чайнику. Не слишком впечатляет.

Но с 2012 года российские учёные из Самарского университета и американские из Университета Эмори начали работать над иной моделью лазера. Совершенно новый принцип работы выдвинул американский учёный Майкл Хэвен.

Его работа основана на излучении с помощью инертных газов. Если опустить все тонкости, то луч такого лазера будет стабильным. А его мощность достигнет 1 мегаватта — а это уже не чайник, а небольшая дизельная электростанция. Спустя семь лет опытную лазерную установку представили во плоти.

Да, сейчас она выглядит не очень устрашающе для лазерной пушки. Но это опытный образец, который доказывает, что принцип устройства работает. Не исключено, что вскоре это открытие обеспечит рывок в фантастическое будущее. Сейчас подобных аппаратов в мире всего шесть. Один — в Самаре. Четыре — в США. И ещё один разрабатывается в лазерном центре в городе Ухань в Китае. В ближайшие годы именно такие лазеры могут поставить на космическую оборону Земли против астероидов.

Лазером по астероиду

Познакомьтесь — это астероид Апофис. Его диаметр 325 метров, а весит он 280 миллионов тонн. И, по прогнозам учёных, эта махина может рухнуть на Землю в 2068 году. Его падение на нашу планету будет сравнимо с небольшой атомной войной. Мы измерили падение астероида в атомных и водородных бомбах.

Падение метеорита на Москву сотрёт с лица земли и столицу, и область. А ионосферное излучение накроет Европу. Падение в океан поднимет многометровую волну. Она уничтожит все города на расстоянии 300 километров от берега.

Как бы ни было грустно, но Брюс Уиллис до этой даты вряд ли доживёт, и поэтому уповать на отважных бурильщиков из фильма "Армагеддон" не приходится. Одна надежда — уничтожить астероид на подлёте. Здесь-то и пригодится лазер. Удар из нескольких лазерных установок с орбиты Земли позволит если и не уничтожить астероид, то расколоть на несколько частей. В таком случае их направление полёта может измениться — и Земля избежит масштабной катастрофы.

Кроме того, учёные прогнозируют использование нового лазера и в промышленности, и в средствах связи. Так что, возможно, сегодняшний опытный образец не только спасёт Землю от падения астероида, но и ещё на шаг приблизит человечество к фантастическому будущему из фильмов и книг.