Спастись от конца света. 4 способа уничтожить летящий к Земле астероид

Учёные всего мира всерьёз опасаются, что на Землю упадёт гигантский астероид. Столкновение с ним может уничтожить жизнь на Земле в худшем случае. В лучшем — разрушить огромные города. Ежегодно мимо нашей планеты пролетают тысячи потенциально опасных космических объектов. Мы решили представить четыре изученных способа борьбы с этой космической угрозой.

Способ космического бильярда

Этот способ впервые предложили учёные из NASA. Суть его проста и понятна, как железный лом. Если к Земле летит огромный астероид, чей вес превышает сотни тысяч тонн, то уничтожить его маловероятно. Но его можно сбить с траектории. В таком случае к летящему монстру можно запустить космический корабль.

Ракета, разогнавшись, ударит по астероиду подобно кию, который ударяет по шару в бильярде. Если удар будет сильным, астероид собьётся с курса и пролетит мимо Земли. Правда, этот метод довольно рискованный. Слишком много отдаётся фактору случайности.

Способ маляра

В Евросоюзе в 2010 году стали разрабатывать программу NEOSHIELD. В этой аббревиатуре SHIELD — щит. А NEO — околоземные объекты, что по-английски Near Earth Objects. То есть название переводится как "Щит против околоземных объектов". Группа рассматривает разные варианты спасения. Один из самых экстравагантных — покрасить астероид в белый цвет.

Звучит по-идиотски, но может сработать. Летящий астероид нагревается солнцем. Когда тёплая сторона оказывается в тени, тепловое излучение срабатывает как двигатель и подталкивает его вперёд. А если одна его сторона будет окрашена в белый, то нагреваемость астероида станет неравномерной и траектория полёта изменится. Но это лишь теория.

Способ Брюса Уиллиса

Без этой теории из голливудского фильма "Армагеддон" не обошлось. Она действительно обсуждается как в Европе и NASA, так и российскими учёными из Центра планетарной защиты Земли (есть и такой). В фильме, напомню, на астероид отправили бригаду нефтяников, чтобы они пробурили его поверхность и заложили туда ядерный заряд.

Научная теория проще. Предлагается не отправлять людей на верную гибель, а выстрелить в летящий астероид ракетой с ядерной боеголовкой. Подойдёт, например, списанная ракета РС-20В "Сатана". В этом способе есть один, но серьёзный риск: большой астероид от взрыва может разделится на 100 средних. И вот что тогда делать с ними — непонятно.

Способ осаждённой крепости

Российские специалисты предложили создать противоастероидный пояс с громким названием "Цитадель". Разработку профинансировал Российский научный фонд и привлёк многих учёных из РАН. Эксперты предлагают разместить на орбите систему спутников слежения за космосом. Около 19 тысяч астероидов потенциально угрожают Земле, так что ситуация серьёзная.

"Цитадель" подразумевает два эшелона обороны: дальний и ближний. На первом астероид будет отслеживаться. На втором уничтожаться всеми возможными способами и на безопасном расстоянии от планеты. Одним из способов уничтожения может стать новый российско-американский лазер. Но главное в этой системе — это своевременное оповещение. Чтобы не повторилась ситуация с челябинским метеоритом, когда огромный космический камень неожиданно для всех взорвался в небе над городом-миллионником.