Две недели до конца света. Человечество может исчезнуть 28 декабря 2019 года

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Фото © Getty Images

Во всём мире обсуждают очередную дату апокалипсиса. В преддверии 2020 года приближающийся конец света практически становится доброй традицией. Так было и накануне миллениума, и перед наступлением 2012 года. К счастью, пока что ни одно пророчество (от майя до Ванги) не сбывалось. Новый прогноз, впрочем, заставляет волноваться — в чём тут дело? Как должно погибнуть человечество?

Новый вид апокалипсиса

<p>Фото © Getty Images</p>

Майя отчасти были правы, просто немного просчитались. Так считает американский конспиролог Давид Монтень. Он полагает, что суть предсказаний индейцы ухватили верно, они даже правильно указали месяц — декабрь, но майя не учли изменения карты звёздного неба. Таким образом, реальная дата апокалипсиса сдвинулась не на 2012-й, а именно на 2019 год. Монтень выпустил книжку "Конец времён и 2019 год", где сделал ряд тревожных предсказаний. Свою теорию он основал на движении планет.

Так, в конце ноября наметилось редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Меркурия. Планеты встанут таким образом, что, если выстроить проекцию, они окажутся в центре Галактики. А в центре Млечного Пути находится чёрная дыра, уверен Монтень. Таким образом, построение планет аккумулирует космическую энергию и на земле начнёт происходить смена полюсов.

Как умрёт человечество?

<p>Фото © Getty Images</p>

Автор конспирологической теории уверен, что смена полюсов происходит на Земле регулярно, примерно раз в 500 лет. И это сопряжено с глобальными катаклизмами. Но эти разрушения будут катастрофическими: море выйдет из берегов, климат поменяется, огромные разломы в земле поглотят целые страны. Чтобы подкрепить свою теорию, Монтень приводит цитаты из "Апокалипсиса" Иоанна Богослова.

И при должной трактовке фразы "Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда... Имя сей звезде "полынь" можно говорить о начале апокалипсиса по вине звёздных сил. А фраза "Пал Вавилон — город крепкий" может предрекать конец современной цивилизации. По мнению Монтеня, необратимые изменения начнутся 21 декабря, а уже 28 декабря всё будет кончено — ещё до того, как россияне накроют новогодний стол.

Насколько реален новый конец света?

<p>Фото © Getty Images</p>

Звучит это тревожно, особенно если ссылаться на Библию или туманные предсказания различных древних пророков. Однако практика показывает, что риск остаться без оливье, вместо этого сгинув в геенне огненной, невелик. Вот, например, здесь можете прочесть про другие теории скорого апокалипсиса.

В любом случае, если даже конец света наступит, это произойдёт внезапно и вы никак эту ситуацию исправить не сможете. Поэтому не стоит переживать, лучше подумать о том, какие подарки вы подарите своим близким на Новый год. Самое худшее, что может случиться, — прогноз сбудется (человечество вымрет), а вы сэкономите.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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