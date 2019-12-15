Две недели до конца света. Человечество может исчезнуть 28 декабря 2019 года

Во всём мире обсуждают очередную дату апокалипсиса. В преддверии 2020 года приближающийся конец света практически становится доброй традицией. Так было и накануне миллениума, и перед наступлением 2012 года. К счастью, пока что ни одно пророчество (от майя до Ванги) не сбывалось. Новый прогноз, впрочем, заставляет волноваться — в чём тут дело? Как должно погибнуть человечество?

Новый вид апокалипсиса

Майя отчасти были правы, просто немного просчитались. Так считает американский конспиролог Давид Монтень. Он полагает, что суть предсказаний индейцы ухватили верно, они даже правильно указали месяц — декабрь, но майя не учли изменения карты звёздного неба. Таким образом, реальная дата апокалипсиса сдвинулась не на 2012-й, а именно на 2019 год. Монтень выпустил книжку "Конец времён и 2019 год", где сделал ряд тревожных предсказаний. Свою теорию он основал на движении планет.

Так, в конце ноября наметилось редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Меркурия. Планеты встанут таким образом, что, если выстроить проекцию, они окажутся в центре Галактики. А в центре Млечного Пути находится чёрная дыра, уверен Монтень. Таким образом, построение планет аккумулирует космическую энергию и на земле начнёт происходить смена полюсов.

Как умрёт человечество?

Автор конспирологической теории уверен, что смена полюсов происходит на Земле регулярно, примерно раз в 500 лет. И это сопряжено с глобальными катаклизмами. Но эти разрушения будут катастрофическими: море выйдет из берегов, климат поменяется, огромные разломы в земле поглотят целые страны. Чтобы подкрепить свою теорию, Монтень приводит цитаты из "Апокалипсиса" Иоанна Богослова.

И при должной трактовке фразы "Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда... Имя сей звезде "полынь" можно говорить о начале апокалипсиса по вине звёздных сил. А фраза "Пал Вавилон — город крепкий" может предрекать конец современной цивилизации. По мнению Монтеня, необратимые изменения начнутся 21 декабря, а уже 28 декабря всё будет кончено — ещё до того, как россияне накроют новогодний стол.

Насколько реален новый конец света?

Звучит это тревожно, особенно если ссылаться на Библию или туманные предсказания различных древних пророков. Однако практика показывает, что риск остаться без оливье, вместо этого сгинув в геенне огненной, невелик. Вот, например, здесь можете прочесть про другие теории скорого апокалипсиса.

В любом случае, если даже конец света наступит, это произойдёт внезапно и вы никак эту ситуацию исправить не сможете. Поэтому не стоит переживать, лучше подумать о том, какие подарки вы подарите своим близким на Новый год. Самое худшее, что может случиться, — прогноз сбудется (человечество вымрет), а вы сэкономите.