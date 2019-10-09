Наездница съела своего коня, выложив рецепт, и теперь ей угрожают расправой

18-летняя Пия Олден из Трёнделага, Норвегия, всю жизнь провела на ферме, поэтому не питает иллюзий о том, откуда берётся мясо. Девушка догадывалась, что её пост вызовет не слишком позитивные отклики, но ничто не могло её подготовить к настоящей травле.

Не так давно Пия выложила в "Фейсбуке" пост, где рассказала, что ей удалось попробовать деликатес — конину. Она запекла мясо с перцем чили и манго, получилось просто волшебно. По словам девушки, это блюдо стало самым вкусным из тех, что она когда-либо пробовала. Пия пояснила, что в 2018 году её любимого скакуна пришлось усыпить из-за болезни, но мясо его пригодилось.

И что тут началось. Девушке в комментариях начали писать гадости и обидные слова такие же наездницы, как и Пия. Затем кто-то не слишком добрый отнёс её пост в местное сообщество, и поток негатива только усилился, присовокупив к себе ещё и угрозы с пожеланиями мучительной смерти, пишет Daily Mail.

Многие писали мне, что я заслуживаю смерти за то, что съела собственную лошадь. Ещё писали, что мне нужно вообще запретить держать животных Пия Олден

Пия пыталась объяснить, что для фермеров нормально использовать все продукты, но разъярённая толпа её не слышала. Девушке пришлось удалить свой пост, тем не менее она всё равно уверена в своей правоте. Съев коня, Пия почтила тем самым его память, вместо того чтобы закопать и оставить его тело червям. Девушка считает, что поступила правильно, а ненавистники могут думать что угодно.

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