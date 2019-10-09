Наездница съела своего коня, выложив рецепт, и теперь ей угрожают расправой

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Фото © Facebook / Pia Olden

18-летняя Пия Олден из Трёнделага, Норвегия, всю жизнь провела на ферме, поэтому не питает иллюзий о том, откуда берётся мясо. Девушка догадывалась, что её пост вызовет не слишком позитивные отклики, но ничто не могло её подготовить к настоящей травле.

Не так давно Пия выложила в "Фейсбуке" пост, где рассказала, что ей удалось попробовать деликатес — конину. Она запекла мясо с перцем чили и манго, получилось просто волшебно. По словам девушки, это блюдо стало самым вкусным из тех, что она когда-либо пробовала. Пия пояснила, что в 2018 году её любимого скакуна пришлось усыпить из-за болезни, но мясо его пригодилось.

<p>Коллаж из поста Пии. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pia.olden?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDaNBrJTEpBCR8Ttd_mB4CzE2iTmqci2j4KeLst_gfOXAcQGEw6X8BtGSbD7v7RSTVSwCu4rJZgDReZ&tn-str=%2AF" target="_blank">Pia Olden</a></p>

И что тут началось. Девушке в комментариях начали писать гадости и обидные слова такие же наездницы, как и Пия. Затем кто-то не слишком добрый отнёс её пост в местное сообщество, и поток негатива только усилился, присовокупив к себе ещё и угрозы с пожеланиями мучительной смерти, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pia.olden?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDaNBrJTEpBCR8Ttd_mB4CzE2iTmqci2j4KeLst_gfOXAcQGEw6X8BtGSbD7v7RSTVSwCu4rJZgDReZ&tn-str=%2AF" target="_blank">Pia Olden</a></p>

Многие писали мне, что я заслуживаю смерти за то, что съела собственную лошадь. Ещё писали, что мне нужно вообще запретить держать животных

Пия Олден

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pia.olden?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDaNBrJTEpBCR8Ttd_mB4CzE2iTmqci2j4KeLst_gfOXAcQGEw6X8BtGSbD7v7RSTVSwCu4rJZgDReZ&tn-str=%2AF" target="_blank">Pia Olden</a></p>

Пия пыталась объяснить, что для фермеров нормально использовать все продукты, но разъярённая толпа её не слышала. Девушке пришлось удалить свой пост, тем не менее она всё равно уверена в своей правоте. Съев коня, Пия почтила тем самым его память, вместо того чтобы закопать и оставить его тело червям. Девушка считает, что поступила правильно, а ненавистники могут думать что угодно.

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