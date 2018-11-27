Королеву красоты Шотландии лишили титула, после того как всплыли её старые фото

Когда Натали было 20 лет, она снималась для мужских журналов, что и не понравилось организаторам.

Победительницу конкурса красоты "Миссис Шотландия" лишили короны, после того как стало известно о её темном прошлом. Благодаря анонимной наводке стало известно, что 35-летняя Натали Павелек снималась топлес для мужских журналов. В результате организаторы приняли решение лишить женщину титула, сообщает Daily Star.

Когда Натали приняла участие в конкурсе, то даже не догадывалась, что ей нужно было рассказать о своей прошлой карьере, когда ей было всего 20 лет.

Для меня этот конкурс был как возможность доказать, что женщина может добиться всего вне зависимости от ярлыков, которые на них вешают. И я никогда не скрывала своё модельное прошлое. Я горжусь тем, чего достигла Натали Павелек

В итоге корону вручили женщине, которая заняла второе место, — Алане Стотт, жене бывшего солдата спецназа и близкого друга принца Гарри.

Я была на обложке самого продаваемого мужского журнала в мире и выиграла один из самых популярных конкурсов красоты в Великобритании. И этот выбор, который я сделала в 20 лет, помог мне стать той, кем я являюсь сейчас. И я люблю эту женщину Натали Павелек

Впрочем, представители конкурса объяснили, что Натали лишили короны не из-за откровенной фотосессии, а из-за того, что она скрыла это от организаторов.