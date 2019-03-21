Победительницу конкурса "Мисс Москва" впервые в истории лишили титула и короны

Корону девушке пришлось носить совсем недолго. Результаты шоу стали известны в декабре.

24-летняя Алеся Семеренко выиграла конкурс, обойдя 48 участниц. Но теперь со званием первой красавицы Москвы ей придётся распрощаться. Как сообщили организаторы в официальном инстаграме krasarossiiofficial, девушка лишается короны и титула из-за несоблюдения условий договора. Причём такой инцидент произошёл впервые за 23-летнюю историю существования конкурса "Мисс Москва".

Алеся Семеренко — победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва — 2018" — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора Пост в официальном инстаграм-аккаунте конкурса "Мисс Москва"

Теперь, согласно правилам, главный титул и корона переходят другой участнице — "первой вице-мисс Москва" Ксении Паленовой. А за что именно поплатилась Алеся, какие конкретно условия она не соблюдала, пока не сообщается.

Отметим, что Алеся активно ведёт соцсети. В "Инстаграме" у неё сейчас около 250 тыс. поклонников. А в шапке профиля указано, что девушка также участвовала в конкурсе "Мисс Россия" в 2017 году. Там она заняла 20-е место, чем осталась недовольна, пишет КП. Поэтому на "Мисс Москва" шла только за победой.