Аноним разоблачил жену священника с Урала, опубликовав её личные фото

Оксана Зотова — супруга отца Сергия из Магнитогорска — стала объектом травли после анонимного поста на портале "Пикабу", который и привлёк внимание общественности к такому необычному делу, сообщает Znak.com.

Аноним с "Пикабу", не стесняясь в выражениях, описал всем интересующимся в теме "Знакомьтесь — магнитогорская попадья" ситуацию Оксаны. Пользователь рассказал, что девушка занимается косметологией, открыла собственный бьюти-салон, а самое главное — участвовала в конкурсе красоты "Ты уникальна", который проходил во время Великого поста.

Анонимный юзер не забыл проехаться и по мужу Оксаны — отцу Сергию, который якобы вместе с женой ездил отдыхать на Барбадос. В комментариях пользователи, как всегда, разделились. Кто-то утверждал, что Оксана не имеет никакого отношения к Церкви, поэтому вольна заниматься чем угодно. А кто-то поддержал анонима, заявив, что священнослужители — это "альтернативные чиновники".

Скрываясь от нападок, девушка закрыла профиль в соцсети "ВКонтакте", но оставила открытым свой рабочий — в "Инстаграме". После этого ситуацию решил прокомментировать сам отец Сергий. Мужчина отметил, что его жена занимается любимым делом и бросать косметологию не собирается.

Мы всё видим, всё знаем, думаю, что травля идёт целенаправленно, но кто это делает, я не знаю. Моё руководство приняло ко мне меры взыскания. <...> Оксана сделала выводы, поняла свои ошибки, что где-то поступила неправильно Отец Сергий

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