Девушка лишилась титула "Мисс Боливия — 2018" из-за того, что забеременела

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Девушка лишилась титула "Мисс Боливия — 2018" из-за того, что забеременела

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Фото © Instagram/joyceprado97

22-летняя Джойс Прадо в 2018 году участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная", где представляла свою страну. Но, к сожалению, тогда победить девушке не удалось, а теперь её лишают и уже завоёванного титула, сообщает Daily Mail.

По правилам конкурсов красоты, победительницы не имеют права заводить семью (выходить замуж и иметь детей), пока защищают титул самой красивой девушки страны. Но Джойс нарушила это правило.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joyceprado97/" target="_blank"><strong>joyceprado97</strong></a></p>

Девушка написала в своём инстаграме, что готова поделиться с фанатами радостной вестью. У неё и её парня — парагвайской модели Родриго Гименеса — скоро будет ребёнок. Девушка находится на втором месяце беременности и уже планирует свадьбу.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joyceprado97/" target="_blank"><strong>joyceprado97</strong></a></p>

Да, у нас будет ребёнок, нас поддерживают обе наши семьи. Я люблю Родриго, и эта счастливая новость нас только сильнее объединила.

Джойс Прадо

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joyceprado97/" target="_blank"><strong>joyceprado97</strong></a></p>

Несмотря на то что Джой лишится своего титула, она не расстраивается. Ведь, по её словам, материнство и счастье в семье куда важнее каких-то достижений, которые не останутся с ней на всю жизнь. Девушка выложила в "Инстаграме" фото, на котором она вместе с парнем держит в руках детскую футболку и они оба выглядят безумно счастливыми.

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