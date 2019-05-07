Пусть и замужем, но смотреть не запрещено: 10 фото самой красивой жены в России

32-летняя Ольга Попова из Йошкар-Олы заняла первое место на конкурсе для замужних женщин "Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная — 2019", проходившем в Москве с 1 по 5 мая, сообщает "Российская газета".

Награждение проходило на Красной площади, где победительнице и вручили корону.

По условиям конкурса, мисс Россия — Вселенная должна обладать внешней привлекательностью, интеллектом, целеустремлённостью и женственностью.

Ольга Попова подходит по всем параметрам: бизнесвумен, владелица магазина женской одежды, мама двоих детей и просто красавица.

Ольга впервые участвовала в подобном конкурсе и долго решалась на такой серьёзный и изматывающий шаг.

Но буквально за пару недель — в безумно сжатые сроки — Ольга сумела побороть страх сцены и научиться вести себя на конкурсе красоты.

Теперь женщина представит Россию на европейском этапе. В какой стране будет проходить следующий конкурс — пока не известно.

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