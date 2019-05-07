Пусть и замужем, но смотреть не запрещено: 10 фото самой красивой жены в России

Награждение проходило на Красной площади, где победительнице и вручили корону.
По условиям конкурса, мисс Россия — Вселенная должна обладать внешней привлекательностью, интеллектом, целеустремлённостью и женственностью.
Ольга Попова подходит по всем параметрам: бизнесвумен, владелица магазина женской одежды, мама двоих детей и просто красавица.
Ольга впервые участвовала в подобном конкурсе и долго решалась на такой серьёзный и изматывающий шаг.
Но буквально за пару недель — в безумно сжатые сроки — Ольга сумела побороть страх сцены и научиться вести себя на конкурсе красоты.
Теперь женщина представит Россию на европейском этапе. В какой стране будет проходить следующий конкурс — пока не известно.
Девушка лишилась титула "Мисс Боливия — 2018" из-за того, что забеременела
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