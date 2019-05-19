Четыре королевы красоты СССР, которые будоражат фантазию до сих пор: 12 фото

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Четыре королевы красоты СССР, которые будоражат фантазию до сих пор: 12 фото

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Коллаж © LIFE. © РИА "Новости" / Алексей Дитякин / Александр Макаров / Юрий Абрамочкин © Pressa.tv

Сейчас конкурсы красоты стали для нас обыденностью. Но 30 лет назад в СССР выбор главной красавицы был событием уникальным. Лайф предлагает вспомнить четырёх титулованных королев красоты, которые показали всему миру красоту русских женщин.

Маша Калинина стала победительницей первого в СССР конкурса красоты "Московская красавица" в 1988 г. Ей было всего 16

<p>Фото © <a href="https://pressa.tv/znamenitosti/57167-masha-kalinina-pobeditelnica-pervogo-konkursa-krasoty-v-sssr-7-foto.html" target="_blank">Pressa.tv</a></p>

После девушка путешествовала по Европе, получив работу в международном модельном агентстве. Потом перебралась в США, где хотела покорить Голливуд

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/patrikidaily/" target="_blank">patrikidaily</a></p>

Но особых успехов в кино Мария не достигла. Со временем она стала интересоваться ЗОЖ, увлеклась йогой и даже открыла свою студию в Калифорнии

<p>Фото: live-mind.com</p>

А вот первой "мисс СССР" стала 17-летняя школьница Юлия Суханова. Заветную корону она получила в 1989 году

<p>Фото © РИА &#34;Новости&#34; / Игорь Бойко</p>

И красавице предложили работу за рубежом. Сначала Юлю не хотели выпускать из страны. Но она всё же уехала в США, где сразу привлекла к себе внимание

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Юрий Абрамочкин</p>

Судьба распорядилась так, что Штаты стали её второй родиной. Там у Юли сейчас своя компания по выпуску генераторов горного воздуха

<p>Фото: <a href="http://hapo-oe.spb.ru/" target="_blank">hapo-oe.spb.ru</a></p>

В 1990-м году титул "Мисс СССР" достался высокой и хрупкой 17-летней студентке из Витебска Марии Кежа

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Александр Макаров</p>

Девушка тогда отказалась от контрактов, вышла замуж и уехала в Европу. Но брак распался, а вернуться в индустрию моды ей помешала автокатастрофа

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Александр Макаров</p>

Но девушка не раскисла. Во Франции она стала модным дизайнером, создав собственный бренд. И её сумочки просто нарасхват

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/masha_keja/" target="_blank"><strong>masha_keja</strong></a></p>

В 1991 г. заветная корона досталась жгучей брюнетке из Саратова Ильмире Шамсутдиновой. Она стала последней и самой юной "мисс СССР", девушке было 15

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Алексей Дитякин</p>

За этим последовали масса наград на различных конкурсах, сотрудничество с известными компаниями, среди которых Versace, Gucci, Dolce & Gabbana

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / К. Карташьян</p>

Ильмира снималась в рекламе и клипах, появлялась на обложках глянца. А сейчас живёт в Москве и вместе с мужем воспитывает детишек

<p>Фото: vk.com / &#34;<a href="https://vk.com/club180239022" target="_blank">Мисс Россия&#34;</a></p>

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