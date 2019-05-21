С любовью из Питера: 10 фото одной из самых красивых девушек во Вселенной

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С любовью из Питера: 10 фото одной из самых красивых девушек во Вселенной

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Фото: instagram/alexandrapozhidaeva

20-летняя Александра Пожидаева из Петербурга представляла Россию на международном конкурсе после того, как стала обладательницей титула "Краса Вселенной Россия — 2019". В этот раз ей досталось третье место.

Александра — студентка СПбПУ Петра Великого и профессиональная модель. Девушка участвовала в показах русских и зарубежных дизайнеров.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandrapozhidaeva/" target="_blank"><strong>alexandrapozhidaeva</strong></a></p>

За плечами у девушки победа на конкурсе "Мисс Петергоф — 2016", также она может похвастаться званием "Первая вице-мисс студенческая краса — 2018".

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandrapozhidaeva/" target="_blank"><strong>alexandrapozhidaeva</strong></a></p>

Параллельно с учёбой и модельным бизнесом Александра ещё и занимается подработкой.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandrapozhidaeva/" target="_blank"><strong>alexandrapozhidaeva</strong></a></p>

Поэтому, по словам петербурженки, на мечты у неё времени не остаётся, она сразу переходит к действиям и следует к своей цели.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandrapozhidaeva/" target="_blank"><strong>alexandrapozhidaeva</strong></a></p>

В конкурсе красоты и творчества "Краса Вселенной — 2019" за первое место боролись девушки из десяти стран мира.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandrapozhidaeva/" target="_blank"><strong>alexandrapozhidaeva</strong></a></p>

Александре Пожидаевой досталось призовое третье.

<p>Кристина Железняк (слева) и Дидар Атмаджа. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/beautyofuniverse_official/" target="_blank"><strong>beautyofuniverse_official</strong></a></p>

Титул "Вторая Краса Вселенной — 2019" достался 29-летней Кристине Железняк с Украины. А заветная корона — 20-летней Дидар Атмаджа из Казахстана.

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