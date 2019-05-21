С любовью из Питера: 10 фото одной из самых красивых девушек во Вселенной

20-летняя Александра Пожидаева из Петербурга представляла Россию на международном конкурсе после того, как стала обладательницей титула "Краса Вселенной Россия — 2019". В этот раз ей досталось третье место.

Александра — студентка СПбПУ Петра Великого и профессиональная модель. Девушка участвовала в показах русских и зарубежных дизайнеров.

За плечами у девушки победа на конкурсе "Мисс Петергоф — 2016", также она может похвастаться званием "Первая вице-мисс студенческая краса — 2018".

Параллельно с учёбой и модельным бизнесом Александра ещё и занимается подработкой.

Поэтому, по словам петербурженки, на мечты у неё времени не остаётся, она сразу переходит к действиям и следует к своей цели.

В конкурсе красоты и творчества "Краса Вселенной — 2019" за первое место боролись девушки из десяти стран мира.

Александре Пожидаевой досталось призовое третье.

Титул "Вторая Краса Вселенной — 2019" достался 29-летней Кристине Железняк с Украины. А заветная корона — 20-летней Дидар Атмаджа из Казахстана.