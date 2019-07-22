Королева красоты день радовалась победе, пока жюри не посмотрели её Twitter

"Мисс Мичиган — 2019" Кэти Чжу должна была поехать в Лас-Вегас, чтобы принять участие в конкурсе на звание самой красивой девушки в Штатах, но теперь её мечтам не суждено сбыться.

Недавно 20-летнюю студентку факультета политического права Кэти удостоили звания "мисс Мичиган" — девушка получила честно заработанную корону. Но на следующий день ей пришло уведомление, что титул забирают, а всему виной "расистские" твиты Кэти, пишет Unilad. Вероятно, масло в огонь подлил тот факт, что девушка активно поддерживает Трампа.

На самом деле в "Твиттере" девушка просто отреагировала на день хиджаба в своём университете. Тогда всем желающим предлагали на время переодеться, чтобы таким образом поддержать мусульманок, которых за отказ надеть хиджаб мужья забили камнями. Но Кэти не смогла понять, как эта акция поможет бедным женщинам, а её записали в исламофобы.

У нас есть будка, где можно примерить хиджаб. То есть хиджаб — теперь модный аксессуар, а не предмет религии? Или вы просто хотите, чтобы женщины привыкали к давлению ислама? Кэти Чжу

Поэтому в организацию, занимающуюся конкурсами "Мисс Америка" и "Мисс мира", поступило сообщение, что Кэти — не самый подходящий для репрезентации США человек. Её обвинили в исламофобии и расизме по отношению к афроамериканцам. Девушке прислали уведомление об отзыве титула, не дав даже шанса объясниться.

Девушка лишилась титула "Мисс Боливия — 2018" из-за того, что забеременела