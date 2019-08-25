"Мисс Англия" разрушила стереотипы о красивых девушках, став успешным врачом

23-летняя Бхаша Мукерджи из Дербишира, Англия, знает пять языков, имеет высшее образование и IQ-показатель 146. Своим примером девушка намерена убедить всех скептиков, что прежнее понятие "королева красоты" безбожно устарело.

В начале августа модель Бхаша Мукерджи заняла первое место в конкурсе "Мисс Англия — 2019", поразив и жюри, и простых зрителей. Девушка оказалась не просто красавицей, но и редчайшей умницей. Позднее в интервью Бхаша призналась, что всегда любила учиться и участвовать в различных олимпиадах, пишет Daily Mail.

В школе её дразнили из-за её желания всё знать, внешности (какая ирония) и того, что она приехала из Индии. Но Бхаша была настроена серьёзно тогда и не менее серьёзно настроена сейчас. В последнем интервью девушка заявила: она собирается доказать всем, что глупенькая конкурсантка конкурса красоты — нежизнеспособное клише, от которого пора избавляться.

Сейчас все девочки хотят стать блогершами или инфлюенсерами, никто не хочет идти в науку или другую серьёзную профессию. Я пытаюсь показать им, что это не скучно и очень интересно Бхаша Мукерджи

В один день девушка получила и корону "Мисс Англия", и предложение о работе в больнице. Сейчас модель совмещает карьеру врача и модели, но замечает, что к конкурсу "Мисс мира" она будет готовиться менее усердно. Ведь главное для неё — её работа в больнице, а всякие соревнования просто привносят красок в её жизнь.

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