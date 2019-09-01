Красота в уме, или Как специалист аэрокосмической инженерии стал "мистером мира"

На конкурсе "Мистер мира", который в этом году прошёл в Маниле, Филиппины, участники меряются не только привлекательностью, но и выносливостью. Парни со всего мира соревнуются в марафоне по бегу, горном велоспорте и водных лыжах. Ведь самый красивый "мистер" должен быть ещё и самым спортивным, пишет The Sun.
Джек Хеслвуд подходит по всем этим параметрам (и даже больше). Парень в 16 окончил школу, поступил в университет и получил степень в аэрокосмической инженерии. Несколько лет он работал по профессии в престижной компании, но затем решил открыть своё дело. С уровнем IQ в поражающий 181 балл труда это никакого для него не составило.
Такую внезапную смену карьеры — от инженерии до фешен-индустрии — Джек пояснил жаждой перемен. Изобретение нового всегда требует напряжённой работы и морального давления, поэтому парень и решил развернуться на 180 градусов и выбрать что-то кардинально отличающееся. Джек заметил, что быть моделью — ничуть не легче, но хотя бы труднее по совершенно другим параметрам.
В том числе я хочу вдохновить молодёжь на занятие наукой и инженерией. Это на самом деле интересно, вы многое упускаете
Джек Хеслвуд
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