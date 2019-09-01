Красота в уме, или Как специалист аэрокосмической инженерии стал "мистером мира"

27-летний Джек Хеслвуд из Хартфордшира, Великобритания, защищая интересы родной страны, смог завоевать титул самого красивого парня на планете. Но эта история куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

На конкурсе "Мистер мира", который в этом году прошёл в Маниле, Филиппины, участники меряются не только привлекательностью, но и выносливостью. Парни со всего мира соревнуются в марафоне по бегу, горном велоспорте и водных лыжах. Ведь самый красивый "мистер" должен быть ещё и самым спортивным, пишет The Sun.

Джек Хеслвуд подходит по всем этим параметрам (и даже больше). Парень в 16 окончил школу, поступил в университет и получил степень в аэрокосмической инженерии. Несколько лет он работал по профессии в престижной компании, но затем решил открыть своё дело. С уровнем IQ в поражающий 181 балл труда это никакого для него не составило.

Такую внезапную смену карьеры — от инженерии до фешен-индустрии — Джек пояснил жаждой перемен. Изобретение нового всегда требует напряжённой работы и морального давления, поэтому парень и решил развернуться на 180 градусов и выбрать что-то кардинально отличающееся. Джек заметил, что быть моделью — ничуть не легче, но хотя бы труднее по совершенно другим параметрам.

В том числе я хочу вдохновить молодёжь на занятие наукой и инженерией. Это на самом деле интересно, вы многое упускаете Джек Хеслвуд

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