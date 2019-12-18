Обратная сторона пластической хирургии: 8 пугающих фото до и после

Конкурсу красоты "Мисс пластическая хирургия" исполняется 15 лет. Он ежегодно проходит в Будапеште, а впервые подобное мероприятие состоялось в Пекине. Условие участия — справка от врача о проведённой "пластике". Важный момент: операция должна быть успешной. Однако стоит помнить, на какой риск идут девушки, чтобы стать "красивыми". Часто операции оборачиваются непоправимыми последствиями. Лайф вспомнил восемь знаменитых девушек, которые стали тому подтверждением.

Джоселин Вильденштейн

Вот кого с полной уверенностью можно назвать светской львицей. За плечами 79-летней уроженки Швейцарии — подтяжка бровей и век, изменение разреза глаз и формы губ, импланты в щеках и подбородке, подтяжка средней зоны лица. И всё зря.

Донателла Версаче

Возглавив модный дом Versace после смерти брата, Донателла начала экспериментировать с внешностью. Итальянка прошла через несколько подтяжек кожи лица, вставила в щёки филлеры, накачала губы силиконом и увеличила грудь. В итоге получилось то, что получилось.

Микаэла Романини

Итальянская дива когда-то решила, что её внешность недотягивает до стандартов женской красоты, и отважилась на пластическую операцию. Однако результат её не удовлетворил — и Микаэла пошла к другому хирургу проводить работу над ошибками. И так несколько раз. Теперь уже точно ничего не исправить.

Эмманюэль Беар

Когда-то одна из самых красивых французских актрис, Беар впервые легла под нож в 27 лет: она сочла свои губы недостаточно пухлыми. Эстетическая хирургия так затянула Эмманюэль, что теперь весь мир знает её как ярую противницу "пластики".

Ивон Уэлдон

Бывшая гольфистка, не добившись спортивной славы, по окончании карьеры решила, что отныне будет привлекать к себе внимание другим способом. Её выбор пал на ботокс. Очень много ботокса. Иногда Ивон можно встретить на кинопремьерах и других светских мероприятиях, куда она приходит, чтобы фотографы не стояли без дела.

Сидни Ром

Звезда журнала Playboy, видеокурсов аэробики и клипа на песню Hearts, который крутили даже на советском телевидении, в какой-то момент впала в меланхолию по поводу того, что годы берут своё. Она обратилась за помощью к хирургам и так сильно изменила свою внешность, что теперь почти не выходит из дома.

Мег Райан

Исполнительница главной роли в фильме "Французский поцелуй" в начале 2000-х внезапно исчезла с красных ковровых дорожек. Оказалось, Мег решила вернуть молодость, сделав себе подтяжку лица. Когда она вновь предстала перед публикой, фанаты актрисы были неприятно удивлены: от прежней милашки с ямочками на щеках не осталось и следа.

Ханг Миоку

Сегодня ты популярная певица, а завтра — персонаж детских страшилок. Именно это произошло с кореянкой Ханг Миоку, которая зашла слишком далеко в своём стремлении к совершенству. Всё началось с круговой подтяжки лица, а закончилось психиатрической лечебницей. Когда врачи начали отказывать Ханг в операциях, она нелегально приобрела силикон и стала делать себе инъекции в лицо. Когда вещество закончилось, девушка перешла на растительное масло. Чтобы спасти жизнь и здоровье, потребовалось сделать ещё 15 операций, но прежней она не будет уже никогда.

Зато честно: 14 знаменитых девушек показали, как выглядят их лица без макияжа