10 фото красавицы из Одессы, чей возраст угадать просто невозможно

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Фото © Instagram/svetlanagass

Глядя на эту роскошную женщину, сложно поверить, что она бабушка. Даже несмотря на то что ей присудили титул самой красивой.

Знакомьтесь — это 60-летняя Светлана Гасс, родом из Одессы. У неё есть взрослая дочь и подрастает 12-летний внук

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/svetlanagass/" target="_blank">svetlanagass</a></p>

За спиной у украинки звание "самой красивой бабушки в мире" и титул "Миссис Трансконтиненталь класик" — конкурсы проходили в Болгарии и США, пишет КП

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/svetlanagass/" target="_blank">svetlanagass</a></p>

Светлана не только красива сама, но и делает красивыми других — руководит салоном красоты, делая скидки пенсионерам

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/svetlanagass/" target="_blank">svetlanagass</a></p>

Секретом своей молодости одесситка считает жизнь в движении. Она любит путешествовать и занимается фитнесом

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/svetlanagass/" target="_blank">svetlanagass</a></p>

А ещё избегает сладостей и жареной пищи, употребляя много фруктов и овощей, отмечает Daily Star

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/svetlanagass/" target="_blank">svetlanagass</a></p>

По словам Светланы, она хочет стареть благородно и не чувствует себя на свой возраст. И, конечно, точно не выглядит

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