10 фото красавицы из Одессы, чей возраст угадать просто невозможно

Глядя на эту роскошную женщину, сложно поверить, что она бабушка. Даже несмотря на то что ей присудили титул самой красивой.

Знакомьтесь — это 60-летняя Светлана Гасс, родом из Одессы. У неё есть взрослая дочь и подрастает 12-летний внук

За спиной у украинки звание "самой красивой бабушки в мире" и титул "Миссис Трансконтиненталь класик" — конкурсы проходили в Болгарии и США, пишет КП

Светлана не только красива сама, но и делает красивыми других — руководит салоном красоты, делая скидки пенсионерам

Секретом своей молодости одесситка считает жизнь в движении. Она любит путешествовать и занимается фитнесом

А ещё избегает сладостей и жареной пищи, употребляя много фруктов и овощей, отмечает Daily Star

По словам Светланы, она хочет стареть благородно и не чувствует себя на свой возраст. И, конечно, точно не выглядит