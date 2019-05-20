Виноделы подарят $10 тыс. и поездку на юг Франции всего за одно фото в Instagram

Победитель проведёт четыре дня в шато на юге Франции, в винодельческом регионе Лангедок-Руссильон, а кроме того, получит $10 тыс. в качестве приза. Что нужно для участия в конкурсе? Прежде всего — очень любить розовое вино, сообщает Insider.
Американская компания Rosé All Day производит одноимённое розовое вино из винограда, растущего в этом регионе. Название пропагандирует гедонизм и призывает наслаждаться лёгким аперитивом с фруктовыми нотками в течение всего дня. Примерно этим и будет заниматься победитель во время путешествия во Францию.
Для участия в конкурсе достаточно всего одной фотографии — главное, чтобы на ней присутствовало розовое вино и была отметка официального аккаунта компании в "Инстаграме". Виноделы ищут человека, который впоследствии сможет стать лицом бренда в социальных сетях.
Никто, однако, не запрещает выложить хоть сотню подобных снимков — это только увеличит шансы на победу. Конкурс проводится с 8 июня по 2 сентября 2019 года. Участники должны находиться на территории США и быть старше 21 года.
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