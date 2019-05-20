Виноделы подарят $10 тыс. и поездку на юг Франции всего за одно фото в Instagram

Винодельческая компания Rosé All Day объявила о начале конкурса, для участия в котором достаточно фото в "Инстаграме". Призы при этом просто сказочные.

Победитель проведёт четыре дня в шато на юге Франции, в винодельческом регионе Лангедок-Руссильон, а кроме того, получит $10 тыс. в качестве приза. Что нужно для участия в конкурсе? Прежде всего — очень любить розовое вино, сообщает Insider.

Американская компания Rosé All Day производит одноимённое розовое вино из винограда, растущего в этом регионе. Название пропагандирует гедонизм и призывает наслаждаться лёгким аперитивом с фруктовыми нотками в течение всего дня. Примерно этим и будет заниматься победитель во время путешествия во Францию.

Для участия в конкурсе достаточно всего одной фотографии — главное, чтобы на ней присутствовало розовое вино и была отметка официального аккаунта компании в "Инстаграме". Виноделы ищут человека, который впоследствии сможет стать лицом бренда в социальных сетях.

Никто, однако, не запрещает выложить хоть сотню подобных снимков — это только увеличит шансы на победу. Конкурс проводится с 8 июня по 2 сентября 2019 года. Участники должны находиться на территории США и быть старше 21 года.