Этот конкурс ждали больше, чем Новый год: 6 моделей, чьи тела стали шедеврами

Конкурс под названием Canvas for Creativity ("Холст для творчества") проводится ежегодно в Англии. И в этот раз участники особенно удивили своими навыками, превратив обнажённых девушек в произведения искусства.

В этом году конкурс прошёл в Глостерском соборе, обстановка которого словно подчёркивала красоту работ, сообщает Daily Star.

В основном участники вдохновлялись образами дикой природы, поэтому девушки больше напоминали лесных нимф.

Впрочем, были и примеры боди-арта, которые выделялись среди остальных. Например, девушка, на теле которой красовался яркий петух.

Неудивительно, что никто из зрителей не остался в плохом настроении.

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