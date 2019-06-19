Этот конкурс ждали больше, чем Новый год: 6 моделей, чьи тела стали шедеврами

В этом году конкурс прошёл в Глостерском соборе, обстановка которого словно подчёркивала красоту работ, сообщает Daily Star.
В основном участники вдохновлялись образами дикой природы, поэтому девушки больше напоминали лесных нимф.
Впрочем, были и примеры боди-арта, которые выделялись среди остальных. Например, девушка, на теле которой красовался яркий петух.
Неудивительно, что никто из зрителей не остался в плохом настроении.
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