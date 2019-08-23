Компания заплатит 6 млн тому, кто уволится с работы и осуществит свою мечту

Американский бренд Prana запустил конкурс, победитель которого получит шанс раскрыть свой потенциал.

Американский бренд Prana выплатит $100 тысяч (более 6 млн рублей) тому, кто готов уволиться с работы ради осуществления своей мечты, сообщает Insider. Производитель одежды запустил конкурс, по итогам которого определит одного счастливчика, чтобы помочь ему раскрыть свой потенциал.

"Личностный рост чаще всего начинается вне зоны комфорта. И, для того чтобы человек сделал первый шаг, иногда его нужно лишь слегка подтолкнуть", — говорится в сообщении компании.

Чтобы принять участие в соревновании, нужно записать короткое видео продолжительностью от одной до трёх минут, в котором говорится о вашей текущей работе и о том, чем бы вы хотели заниматься на самом деле.

Претенденты на главный приз должны продемонстрировать, чем конкретно они увлекаются. Например, если речь идёт о режиссуре, то в ролик следует вмонтировать фрагмент авторского фильма или клипа. "Нам нужны оригинальные и вдохновляющие истории. Раскройте вашу личность!" — призывают в Prana.

Организаторы уточняют, что уволиться с работы придётся лишь победителю. Для того чтобы принять участие в конкурсе, этого делать необязательно. Призовые будут выплачиваться частями: в течение года по $25 тысяч в квартал. Обладатель приза должен будет регулярно выкладывать в Сеть ролики о том, как он тратит деньги на свой проект. Итоги конкурса подведут в октябре.

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