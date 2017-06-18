Макгрегор разобьёт Мейвезера, как Oxxxymiron Гнойного

Журналист Илья Буяев — о том, почему у главной звезды UFC Конора Макгрегора гораздо больше шансов выиграть поединок с королём бокса Флойдом Мейвезером, чем у Oxxxymiron’a проиграть самый ожидаемый рэп-батл этого года.

Наверняка я не первый, кто назвал предстоящий бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера чем-то вроде Versus Battle. Если и так, то мне не стыдно повториться. Ведь аналогия с главным шоу русского YouTube — это стопроцентное попадание в точку. Бой двух самых одиозных персонажей ММА и бокса начнётся вовсе не 26 августа. На ринге в Лас-Вегасе состоится лишь третий, заключительный раунд их противостояния. Тот, в котором панчи наносят кулаками, а не кидают словами. Первый и второй раунды пройдут чуть раньше, по правилам, знакомым даже тем, кто считает батл Oxxxymiron'а против Гнойного гораздо более крутым событием, чем бой Макгрегор — Мейвезер.

Речь, конечно же, о первом фейс-ту-фейс Конора и Флойда, а также о церемонии взвешивания. Именно там ирландец попытается совершить, пожалуй, самое сложное "погружение под кожу" своего соперника в карьере. Макгрегор как никто другой в UFC умеет убивать врага изнутри, ещё задолго до выхода в клетку. 13 секунд, за которые Жозе Алдо превратился из непобедимого чемпиона по прозвищу "Лицо со шрамом" в человека со шрамом где-то внутри, самый яркий тому пример. Конечно, заставить Флойда "моё эго самое большое на планете" Мейвезера сомневаться в собственных силах будет куда сложнее. Но…

Я не помню в точности, что именно "мейвезер всея российского батл-рэпа" Oxxxymiron зачитывал ST. Но там было нечто вроде: "Я король этой площадки, и мне, в отличие от тебя, есть что терять". Настоящий Флойд тоже ставит на кон гораздо больше, чем Конор. Это и статус лучшего боксера современности независимо от весовой категории, и кристально чистый "рекордс", и право получать самые высокие гонорары в спорте. И самое главное: в случае поражения он не сможет вызвать Макгрегора на реванш. Ведь президент главной ММА-лиги мира Дана Уайт скажет команде Мейвезера "да" лишь на условии замены 10 унций от Grant на 4 унции от UFC и выхода в клетку. Но все мы понимаем, что Флойд на это унижение не пойдёт.

Да, все эти аргументы в пользу Конора — скорее из области ментальности, нежели реальности. Но и с чисто спортивной точки зрения ему будет что противопоставить Флойду, выходя в ринг играть по его правилам…

Время

Оно, как известно, не щадит никого. Мейвезер не исключение. Конечно, ему ещё далеко до кондиций своего отца (пусть и выглядящего в свои годы более чем прилично), но 40 лет для боксёра этой весовой — возраст, мягко скажем, внушительный. Можно вспомнить и про "простой" Флойда. Когда он в последний раз выходил в ринг? Правильно, почти два года назад — 12 сентября 2015 года. И да, вряд ли всё это время Мейвезер усиленно готовился к предстоящему бою с Макгрегором. Победив Андре Берто, он объявил об уходе на покой, собрав все "скальпы", о которых мечтал.

Иногда Флойд вспоминал о желании не просто повторить, а превзойти вечный рекорд легендарного Рокки Марчиано (49 побед на профи-ринге и ни одного поражения). Но, опять же, на тот момент это были просто слова, а не конкретный план с чётко установленными сроками и определённым соперником. Теперь такой соперник есть. И до встречи с ним осталось чуть больше двух месяцев. Поэтому последнее, что мне хочется сказать о времени, — его у Флойда осталось очень мало.

Стили делают бои

Если вы в теме, то наверняка слышали это выражение. Рисунок и характер поединка зависят от стилей бойцов, и кто сумеет удивить соперника — тот и празднует победу. Конор — один из самых "стильных" парней в UFC. И я, конечно же, сейчас говорю не о его причёске, бороде или костюме стоимостью в неплохую машину. Макгрегор — представитель ирландской школы бокса, движения которого больше походят на мастера кёкусин-карате или тхэквондо. Уверен, с такой оппозицией Флойд не встречался даже на спаррингах.

Если вы считаете эту проблему незначительной для Мейвезера, вспомните историю экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круза. На первый взгляд его боксёрская техника могла показаться откровенно корявой: опущенные руки, более чем странная работа ног, необычные движения корпусом. Но всё это работало. В 2016-м он встретился со своей копией — Ти Джеем Диллашоу. И сумел доказать, что оригинал всегда лучше. Однако, спустя чуть меньше года, он уступил Коди Гарбрандту, который не был похож на его предыдущих соперников. Примерно настолько же, насколько Макгрегор не похож на бывших "жертв" Мейвезера.

Ловкость рук — и никакого мошенничества

В чём главная фишка Флойда? Конечно же, в движении. Он — гений защиты, равных которому не так уж много во всей истории бокса. Думаю, за всю свою карьеру Мейвезер пропустил в голову меньше, чем легендарный воин ринга Артуро Гатти за один бой. Но вряд ли в свои 40 Флойд может похвастаться всё той же змеиной реакцией. Да, когда он выходил в ринг крайний раз, ему было уже 38 лет. Но это был уже не совсем тот Мейвезер, который в 2007 году победил другого "красавчика" — Оскара Де Ла Хойю.

Если говорить об антропометрии, то Золотой Мальчик был единственным топ-соперником Флойда, превосходившим его по такому важному для бокса компоненту, как размах рук. Всего на 2 сантиметра, но этого было более чем достаточно для того, чтобы заставить Мейвезера пропускать больше обычного. Тогда Флойду удалось выкрутиться за счёт корпуса. Ведь именно его включают, когда соперник прорвался сквозь джебы на ближнюю дистанцию. Руки Макгрегора длиннее на целых 5 сантиметров, в то время как скорость нынешнего Мейвезера далеко не та, какой была во время битвы с Де Ла Хойей.

Мощь Макгрегора и уровень современного ММА

ММА сегодня — это не японские фрик-шоу 1990-х. Сейчас в клетке UFC и других топовых организаций бьются олимпийские чемпионы по борьбе вроде Генри Сехудо, звёздные кикбоксеры калибра Алистара Оверима и боксёры с вполне себе приличной статистикой — тут можно упомянуть Фабио Мальдонадо, Александра Густафссона, Джо Даффи и экс-чемпионку Холли Холм. Поэтому говорить о том, что Макгрегор — это всего лишь бывший сантехник из Дублина, выступивший на парочке поселковых соревнований по боксу, вряд ли уместно.

Безусловно, его уровень в классическом кулачном бою заметно ниже, чем у Мейвезера. Но не настолько, чтобы игнорировать физическую мощь ирландца. Он будет заряжаться на один удар, который способен потрясти Флойда. Американец никогда не был панчером — поэтому вряд ли ему удастся сдерживать Конора с помощью джеба, как это в свои золотые годы делал тот же Владимир Кличко. Если Макгрегор поймёт, что Мейвезеру удаётся уходить, он будет изматывать его в клинчах до тех пор, пока тот не раскроется для прицельного попадания. Для выполнения этого удара или серии у Конора будут все 12 раундов. Потому что скорее словесные "панчи" Гнойного заставят судей вынести вердикт не в пользу Oxxxymiron’a, чем кулак Мейвезера заставит рефери открыть счёт Макгрегору.

Но это все предположения, цену которым мы узнаем 26 августа. А пока: "Пошумим!".