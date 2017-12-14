Конор Макгрегор сходил с друзьями в клуб и вернулся в отель с десятью девушками

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор посетил лондонский клуб Cirque le Soir
Компанию звезде смешанных единоборств составили пятеро друзей
На сайте клуба сказано, что он славится своей "VIP-клиентелой" и "неистовыми развлечениями"
Спортсмен прибыл в заведение около часа ночи и покинул его в четыре часа утра
После вечеринки друзья направились в отель The Berkeley, где Макгрегор снимал шикарные апартаменты. Из клуба они вернулись не с пустыми руками
Мужчины приехали в сопровождении эффектных дам
Дежурившие возле гостиницы папарацци насчитали десять девушек
Все гостьи щеголяли в откровенных нарядах
До вылазки в клуб Макгрегор "зависал" в The Berkeley в течение двух дней
Вспышки камер вызвали у окружения чемпиона искреннее недоумение
- Популярные
- По времени