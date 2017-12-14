Конор Макгрегор сходил с друзьями в клуб и вернулся в отель с десятью девушками

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжает радовать поклонников поводами для сплетен. 29-летний чемпион UFC попал в объективы камер папарацци после вечеринки в одном из ночных клубов Лондона. В гостиницу спортсмен вернулся в компании друзей и десяти неизвестных девушек в откровенных нарядах, сообщает таблоид The Sun.

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор посетил лондонский клуб Cirque le Soir

Компанию звезде смешанных единоборств составили пятеро друзей

На сайте клуба сказано, что он славится своей "VIP-клиентелой" и "неистовыми развлечениями"

Спортсмен прибыл в заведение около часа ночи и покинул его в четыре часа утра

После вечеринки друзья направились в отель The Berkeley, где Макгрегор снимал шикарные апартаменты. Из клуба они вернулись не с пустыми руками

Мужчины приехали в сопровождении эффектных дам

Дежурившие возле гостиницы папарацци насчитали десять девушек

Все гостьи щеголяли в откровенных нарядах

До вылазки в клуб Макгрегор "зависал" в The Berkeley в течение двух дней

Вспышки камер вызвали у окружения чемпиона искреннее недоумение