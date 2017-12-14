Конор Макгрегор сходил с друзьями в клуб и вернулся в отель с десятью девушками

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Конор Макгрегор сходил с друзьями в клуб и вернулся в отель с десятью девушками

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Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжает радовать поклонников поводами для сплетен. 29-летний чемпион UFC попал в объективы камер папарацци после вечеринки в одном из ночных клубов Лондона. В гостиницу спортсмен вернулся в компании друзей и десяти неизвестных девушек в откровенных нарядах, сообщает таблоид The Sun.

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор посетил лондонский клуб Cirque le Soir

<p>Фото @ The Sun</p>

Компанию звезде смешанных единоборств составили пятеро друзей

<p>Фото @ The Sun</p>

На сайте клуба сказано, что он славится своей "VIP-клиентелой" и "неистовыми развлечениями"

<p>Фото @ The Sun</p>

Спортсмен прибыл в заведение около часа ночи и покинул его в четыре часа утра

<p>Фото @ The Sun</p>

После вечеринки друзья направились в отель The Berkeley, где Макгрегор снимал шикарные апартаменты. Из клуба они вернулись не с пустыми руками

<p>Фото @ The Sun</p>

Мужчины приехали в сопровождении эффектных дам

<p>Фото @ The Sun</p>

Дежурившие возле гостиницы папарацци насчитали десять девушек

<p>Фото @ The Sun</p>

Все гостьи щеголяли в откровенных нарядах

<p>Фото @ The Sun</p>

До вылазки в клуб Макгрегор "зависал" в The Berkeley в течение двух дней

<p>Фото @ The Sun</p>

Вспышки камер вызвали у окружения чемпиона искреннее недоумение

<p>Фото @ The Sun</p>

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