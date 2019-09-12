Богомолов, готовясь к свадьбе с Собчак, похудел на 18 кг: фото до и после

В такой праздничный день хочется выглядеть на все 100 процентов, поэтому вовсе не удивительно, что 44-летний режиссёр решил заняться своим внешним видом.

Уже в эту пятницу, 13-го, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Место проведения пока находится в строжайшем секрете. На праздник приглашено около 300 человек, среди которых есть такие известные личности, как Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст и другие.

Перед такими гостями нельзя ударить в грязь лицом, поэтому будущие супруги, скорее всего, постараются с организацией праздника на славу. Именно поэтому Константин Богомолов похудел на 18 килограммов. По крайней мере, он сам так заявил в разговоре со своей знакомой, пишет "Комсомольская правда".

Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся. До последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевлённый. Прямо воспрял! Неназванная знакомая

Подтвердить слова Богомолова не так-то просто, ведь фото в полный рост у него встречаются нечасто. Неизвестно, сбросил ли он действительно такой значительный вес, но визуально по снимкам это заметно не сильно.

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