В Киеве официанты наказали представительниц гламурного быдла, которые их достали

Украинский шоумен Ричард Горн выложил в Instagram видео, снятое в одном из ресторанов Киева. На кадрах официанты кидают торты в лицо девушкам, которые высказывали претензии и мешали отдыхать другим посетителям.

Сегодня заехал на обед и наткнулся на двух провинциальных бычек, которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание. Мгновенная карма. Я успел заснять. Смех и грех, но я на стороне официантов Ричард Горн

К сожалению, автор видео не рассказал, чем закончился необычный конфликт и как администрация ресторана отнеслась к методам своих сотрудников. Тем не менее большинство комментаторов выступили на стороне официантов.

Молодцы пацаны. Я бы ещё сверху соуса долил бы. Эти мажорные клуши своим выпендрёжем всех достают. Это не девушки, это лошары. aleksandr_zado

Нашлись и те, кто заподозрил в происходящем постановку. Впрочем, не очень понятно, зачем киевскому ресторану такая странная реклама.