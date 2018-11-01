В Киеве официанты наказали представительниц гламурного быдла, которые их достали

Сегодня заехал на обед и наткнулся на двух провинциальных бычек, которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание. Мгновенная карма. Я успел заснять. Смех и грех, но я на стороне официантов
Ричард Горн
К сожалению, автор видео не рассказал, чем закончился необычный конфликт и как администрация ресторана отнеслась к методам своих сотрудников. Тем не менее большинство комментаторов выступили на стороне официантов.
Молодцы пацаны. Я бы ещё сверху соуса долил бы. Эти мажорные клуши своим выпендрёжем всех достают. Это не девушки, это лошары.
aleksandr_zado
Нашлись и те, кто заподозрил в происходящем постановку. Впрочем, не очень понятно, зачем киевскому ресторану такая странная реклама.
Судя по всему, это вирусный ролик
relax7.62
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