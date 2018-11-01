Актёр снял видео для фаната, не заметив, что в кадр попала голая любовница

Девушка, по всей видимости, только вышла голая из душа и искала, чем можно вытереть тело.

Актёр из Филиппин записал видеопоздравление для своего поклонника, не заметив, что сзади него стоит обнажённая женщина. Поэтому, когда внимательные зрители сообщили о неловком моменте, 53-летний Сезар Монтано сразу же удалил ролик из "Фейсбука", сообщает The Sun.

На видео мужчина говорит следующие слова "С днем рождения, Кагава Крис Моралес из Санта-Аны". И, по всей видимости, он настолько сконцентрировался на своём внешнем виде, что даже не обратил внимания, что происходит сзади. Обнажённая незнакомка заходит в комнату, не подозревая, что Сезар записывает ролик, и берёт со стола полотенце.

Тем временем актёр продолжает своё обращение: "Люблю тебя, мужик". Впрочем, подписчики явно не слушали, что говорил мужчина, а лишь наблюдали за красоткой.

Сезар работал в качестве актёра, кинопродюсера и режиссёра. Кроме того, он был специальным посланником президента страны по вопросам кино в 2009 году, а Министерство иностранных дел даже предоставило ему дипломатический статус. Однако сказка продлилась недолго и мужчина лишился всего после обвинений в коррупции.