Волосы двойника гитариста Kiss загорелись прямо на сцене, но какая ему разница

Всё, что вы хотели знать о выдержке и невозмутимости, но боялись спросить, показал этот парень. Двойник гитариста и вокалиста Kiss Пола Стэнли не только зажёг, но и успел сам загореться.

На концерте кавер-группы, которая исполняла песни Kiss в Айове, США, было действительно адски жарко. В один из особо эффектных моментов вспыхнул не только фейерверк, но и волосы гитариста Бобби Дженсена. Правда, парня это ничуть не испугало и не смутило — он невозмутимо продолжил играть тяжёлый рок.

И пока техперсонал бежал тушить горящую шевелюру, изумлённые зрители снимали инцидент на телефоны. Сам музыкант потом признался, что сразу понял, что горит, но его это мало волновало, пишет Ultimate Classic Rock. Гитарист был уверен, что его успеют потушить.

Я сразу понял, что загорелся. И это был не парик, а мои волосы. <...> Я не беспокоился, было весело Бобби Дженсена, гитарист

Кавер-группа, в которой играет Бобби Дженсен, существует уже почти 20 лет и исполняет не только песни Kiss. В их репертуаре также Queen, Aerosmith, Van Halen.