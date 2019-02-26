Все хотели, чтобы Кончита Вурст побрилась? Она и побрилась! Налысо...

Два года назад певица заявила, что готова попрощаться со своим сценическим альтер эго и вернуться к обычной жизни в качестве Тома Нойвирта. Фанаты ждали её решительных действий и вот, наконец, дождались, пишет Cosmopolitan.

Можно сказать сразу, что Кончита несколько обманула ожидания поклонников. В одном из интервью Том Нойвирт как-то признался, что получил от Кончиты всё, что она могла предложить, и ему пора двигаться дальше. Фанаты поддержали решение победительницы Евровидения-2014, но ни к каким результатам оно не привело.

И вот недавно в инстаграм-аккаунте Кончиты появились новые фото, которые вызвали у поклонников творчества певицы лёгкое недоумение. 30-летняя Кончита и до этого проводила эксперименты с волосами, но никогда ещё они не набирали такие обороты. На снимке певица предстала в красивом обтягивающем платье в пол с привычной уже густой бородой и абсолютно... лысая.

Необычный образ и без того эпатажная певица решила показать на международном фестивале "Европрайд-2019", где она с удовольствием позировала всем желающим. Но фанаты в "Инстаграме" такой перемены не оценили: многие расстроились, что, побрившись налысо, Кончита лишилась своей женственности.

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