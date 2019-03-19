Кончита Вурст кардинально сменила имидж: мужская стрижка, белая борода и треники

На прошлой неделе известная исполнительница выложила свой новый клип на песню Hit Me и привела поклонников в лёгкое замешательство. В ролике Кончита предстаёт в непривычном виде: шок-контент! — она выглядит как обычный мужчина, пишет Daily Mail.

Фанатов 30-летней певицы сложно удивить её сменой имиджа: то она красит волосы в светлый цвет, то бреется налысо — мир видел всё. Или, по крайней мере, он так думал. В новом клипе Кончита снова выбрала светлый оттенок волос, но в совокупности с отсутствием макияжа и спортивной толстовкой это произвело неизгладимый эффект.

Положение спасают редкие кадры с накрашенной Кончитой и её танец в спортивных легинсах. Но фанаты заволновались, ведь победительница Евровидения-2014 уже как-то в интервью обмолвилась, что планирует в будущем избавиться от образа бородатой мадам.

Видео собрало не так много просмотров и лайков (522 тыс. и 9 тыс. соответственно), но поклонники в комментариях оценили новый облик певицы. Хоть он и вызвал изрядную долю удивления, в целом фанаты остались довольны переменами.

Все хотели, чтобы Кончита Вурст побрилась? Она и побрилась! Налысо...