Плотник-любитель построил точную копию Ноева ковчега и плывёт на нём в Израиль

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Плотник-любитель построил точную копию Ноева ковчега и плывёт на нём в Израиль

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Голландский бизнесмен Йохан Хейберс воссоздал описанный в Библии Ноев ковчег и теперь планирует отправиться на нём в Израиль. Строительство огромного корабля заняло у мужчины целых четыре года, сообщает The Sun.

Несколько лет назад бизнесмен и плотник-любитель Йохан Хейберс уже строил огромный корабль и рассказывал о своих планах поплыть на нём в Бразилию, но тогда мечтам энтузиаста не суждено было сбыться. На этот раз мужчина поставил перед собой ещё более амбициозную цель. Вместе с помощниками он воссоздал легендарный Ноев ковчег, опираясь на описание судна в Библии.

<p>Фото: Courtesy of De Ark van Noach</p>

<p>Фото: Courtesy of De Ark van Noach</p>

На постройку огромного корабля ушло четыре года, 12 тысяч деревьев и пять миллионов долларов. Йохан даже разместил на нём макеты животных, которые по легенде спаслись на ковчеге во время Всемирного потопа.

<p>Фото: Courtesy of De Ark van Noach</p>

<p>Фото: Courtesy of De Ark van Noach</p>

По словам Йохана, ни один из его помощников не имел опыта в судостроении: вместе с бизнесменом корабль строили мясник, парикмахер и школьный учитель. Тем не менее мужчина убеждён, что им удалось создать точную копию легендарного ковчега и судно абсолютно безопасно. Настолько безопасно, что на нём вполне можно доплыть до Израиля.

Это копия Божьего корабля. На нём имеет смысл плыть только на Святую землю

Йохан Хейберс

<p>Фото: Courtesy of De Ark van Noach</p>

<p>Фото: Courtesy of De Ark van Noach</p>

Тем не менее путешествие Йохана в Израиль под угрозой: власти Голландии могут не позволить мужчине покинуть страну на самодельном судне. В настоящий момент воссозданный ковчег движется к границе по местным рекам.

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