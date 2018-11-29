Плотник-любитель построил точную копию Ноева ковчега и плывёт на нём в Израиль

Голландский бизнесмен Йохан Хейберс воссоздал описанный в Библии Ноев ковчег и теперь планирует отправиться на нём в Израиль. Строительство огромного корабля заняло у мужчины целых четыре года, сообщает The Sun.

Несколько лет назад бизнесмен и плотник-любитель Йохан Хейберс уже строил огромный корабль и рассказывал о своих планах поплыть на нём в Бразилию, но тогда мечтам энтузиаста не суждено было сбыться. На этот раз мужчина поставил перед собой ещё более амбициозную цель. Вместе с помощниками он воссоздал легендарный Ноев ковчег, опираясь на описание судна в Библии.

На постройку огромного корабля ушло четыре года, 12 тысяч деревьев и пять миллионов долларов. Йохан даже разместил на нём макеты животных, которые по легенде спаслись на ковчеге во время Всемирного потопа.

По словам Йохана, ни один из его помощников не имел опыта в судостроении: вместе с бизнесменом корабль строили мясник, парикмахер и школьный учитель. Тем не менее мужчина убеждён, что им удалось создать точную копию легендарного ковчега и судно абсолютно безопасно. Настолько безопасно, что на нём вполне можно доплыть до Израиля.

Это копия Божьего корабля. На нём имеет смысл плыть только на Святую землю Йохан Хейберс

Тем не менее путешествие Йохана в Израиль под угрозой: власти Голландии могут не позволить мужчине покинуть страну на самодельном судне. В настоящий момент воссозданный ковчег движется к границе по местным рекам.