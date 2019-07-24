Обратный эффект. Какие проблемы несёт "Корвалол"

Лайф выяснил, чем может грозить длительное употребление, на первый взгляд, безобидных лекарственных препаратов.

Специалисты заявили о вреде популярных среди россиян препаратов. По их мнению, некоторые лекарства, такие как "Корвалол" и "Валокордин", вызывают расстройство нервной системы, могут спровоцировать остановку дыхания и даже кому. Поскольку их можно купить в любой аптеке без рецепта врача, они пользуются большой популярностью.

"Корвалол" — спазмолитик "Корвалол" не предназначен для лечения сердца и сосудов. Это успокоительное, обладающее спазмолитическим эффектом Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

Он результативен при невротических расстройствах, но в краткосрочной перспективе. При длительном применении вызывает привыкание. Однако препарат не поможет при стенокардии и не спасёт от инфаркта миокарда.

— "Корвалол" — не лекарство, а плацебо. От серьёзных болячек не помогает, в остальных случаях работает самовнушение, — рассказал Лайфу врач-токсиколог НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Бессонница от снотворного Поначалу "Корвалол" за счёт содержащегося в нём фенобарбитала помогает заснуть. Но потом вызывает противоположный эффект Фото © Pixabay

Фенобарбитал — противосудорожное, снотворное и седативное средство. При долгом употреблении разрушает структуру сна, вызывает привыкание, а снижение его дозы резко удлиняет фазы быстрого сна: появляются кошмары, стойкая бессонница на несколько недель.

Передозировка = кома? "Корвалол" помогает при тахикардии, то есть при повышенном пульсе. Передозировка ведёт к брадикардии, критически низкому пульсу Фото © Pixabay

При норме 70 ударов в минуту критически низким пульсом считается значение 50 ударов. Передозировка барбитуратами грозит брадикардией, являющейся одним из симптомов комы. Кома случается в редких случаях, но грозит летальным исходом.

— Опасность в том, что вещества, вызывающие седативный эффект, усиливают действие друг друга, а при одновременном употреблении с алкоголем эффект увеличивается многократно, — предупреждает врач-токсиколог НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Михаил Завадовский.

Маскировка под БАД По мнению врачей, корвалол опасен ещё и тем, что производители маскируют его под обычные травяные настойки Фото © picture alliance / Arco Images G

Именно из-за этой "подмены понятий" многие даже не подозревают о том, что "Корвалол" содержит что-то ещё, кроме целебных трав, и используют его как лёгкое успокоительное.

— Со временем при неконтролируемом употреблении формируется зависимость от фенобарбитала, — пояснил нарколог Руслан Исаев.

В других странах "Корвалол" и "Валокордин не используют. В США он запрещён.