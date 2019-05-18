Елизавета II ищет СММ-менеджера, который будет постить её фото за 2,5 млн в год

Елизавета II собирается нанять специалиста по цифровым коммуникациям. Резюме можно подать до 26 мая включительно, торопитесь!

Никого уже не удивишь новостью, что у королевы Великобритании целый штат поваров. А кроме них — горничные, лакеи, бухгалтеры, садовники... Но прямо сейчас на официальном сайте королевской семьи появилась новая вакансия: в Букингемский дворец требуется специалист по цифровым коммуникациям, сообщает Daily Mirror.

Главное требование к соискателям — понимать, что создаваемый ими контент увидят миллионы людей. Необходимо будет заниматься официальными аккаунтами монархов в социальных сетях, освещая события, происходящие в их жизни. 37,5 часа в неделю — с понедельника по пятницу — новый сотрудник будет трудиться в Букингемском дворце.

Идеальный кандидат должен иметь соответствующее образование и опыт создания контента для социальных сетей. Уровень дохода (в зависимости от квалификации) будет составлять примерно £30,000 в год — почти 2,5 млн рублей. Само собой, СММ-менеджеру полагается отпуск: 33 дня в год официально можно будет не заходить в "Инстаграм".