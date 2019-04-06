Роскошная жизнь и рот на замке. Как набирают обслугу в Букингемский дворец

В базах данных британских рекрутинговых агентств периодически появляются вакансии от королевской семьи. Предлагаемые должности — от личного шеф-повара до дворецкого или водителя. В случае найма счастливчики живут и работают в одной из монарших резиденций: Кларенс-хаусе, Букингемском или Кенсингтонском дворце. Вот что нужно иметь в виду, если вы уже собрались на собеседование.

Вам могут предложить самые разные должности — от няни до водителя. В общем, всё, что входит в категорию обслуживающего персонала

Королевская семья регулярно даёт объявления о найме поваров, дворецких и садовников. Часто на работу принимают семейные пары. На сверхдоходы рассчитывать не стоит. В марте появилось объявление о вакансии королевского шеф-повара за годовое жалование в размере около 28 тысяч долларов США: это почти на четыре тысячи долларов меньше, чем средняя зарплата шеф-повара в Лондоне. В качестве компенсации — бесплатные проживание и питание.

Кандидатов ждут психологические тесты

По словам Филиппы Смит из агентства Silver Swan, занимающегося поиском работников для британского двора, каждая позиция требует индивидуального подхода. Изучаются не только резюме кандидатов, но и их психологические особенности. Важно, как они будут взаимодействовать с нанимателями и коллективом, в котором им придётся работать.

Вам не нужны особые умения, хотя профильное образование рекомендуется

Идеальный кандидат должен иметь опыт работы "пятизвёздочного" уровня, желательно — в частном секторе. Диплом или сертификат о повышении квалификации не помешает. Мария Тереза Туррион Борралло, няня детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, окончила колледж Норланд, где обучают работе с детьми. Даже если вас не возьмут в Букингемский дворец, такой диплом откроет множество других дверей.

Процесс найма короче, чем вы думаете

На работу в Букингемский дворец могут взять даже спустя несколько дней после подачи заявки. После размещения резюме на сайте агентства кандидаты, включённые в шорт-лист, проходят установочное собеседование, а затем ещё одно — по выбранной специализации. Ответ будет известен максимум через три недели.

Персонал королевской семьи получает доступ к роскошной жизни, но должен держать рот на замке

Для работников, занятых в обслуживании королевской семьи, предусмотрены интересные бонусы, такие как возможность посещать те же самые тренажёрный зал, бассейн и теннисный корт, где занимаются принц Гарри и другие члены правящей династии. Цена ВИП-абонемента — молчание. Принятые на работу кандидаты первым делом подписывают договор о неразглашении: они не имеют права рассказывать, где работают и что входит в сферу их обязанностей.

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