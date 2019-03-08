Судный день. Как вести себя после "горячего" корпоратива

Утро после праздника на работе может начаться с тяжких душевных страданий: вдруг вспоминаются неуместные откровения с коллегами, фривольные танцы перед начальством, а то и экспресс-любовь в офисном закутке. Лайф разбирался, как пережить эту ситуацию и сохранить статус и лицо перед коллегами и начальством.

Во всех инстаграмах страны зацвели разной пышности букетики, а салоны красоты в разы увеличили выручку — встречать Международный женский день девочки, девушки, женщины привыкли во всеоружии.

Предпраздничное рабочее утро — сама весна. Солнце глаз и предвкушение, цветы, платья, помада, подтянутые, немного нервные мужчины с букетами. Все в ожидании праздника. Вечером хлопнули пробки, звякнули бокалы, полились речи за самых прекрасных, нежных и добрых, и потекло веселье — нескончаемое и непредсказуемое. И неважно, гуляете вы в шикарном ресторане или в подсобке магазина. Праздник есть праздник

И никто в этой радостной суете и не вспомнит, что утро первого рабочего дня после корпоратива вполне может стать утром судного дня.

Практически у каждого эйчара есть в коллекции парочка весёлых или не очень празднично-корпоративных историй. Эти конфузы можно условно разделить на истории любви, ненависти и буйной болтливости.

Дамы, как правило, более активны именно в первых — в бурном потоке праздника им хочется любви и поклонения. Здесь и грязные танцы, неважно — на барной стойке или со шваброй в качестве шеста, и стриптиз без правил и ограничений, и переходящий за грань флирт с явно не настроенным на взаимность абсолютно трезвым директором.

Дарья, руководитель отдела по подбору персонала в крупном холдинге, — о чужой территории

— Для нас корпоратив — не праздничное мероприятие, а сверхурочная работа, — рассказала она. — Мы мониторим конфликтные ситуации, разводим в стороны негативно настроенных коллег. Наблюдая за поведением людей на вечеринке, можно сделать выводы о симпатиях и антипатиях сотрудников и использовать их потом в тимбилдинге. Эйчар — всегда психолог, практически 90% ситуаций удаётся разрулить, но не все, конечно.

Помню, на заре карьеры руководитель поручил мне отработать корпоратив. Я, конечно, догадывалась, что будет нелегко, но никак не могла предположить, что моя приятельница — милая и очень скромная девушка из финансового отдела — решит исполнить стриптиз исполнительному директору.

Весь ужас положения был в том, что директор был абсолютно трезв — в противоположность разгулявшейся финансистке — и весьма ошарашен. Стриптиз он не досмотрел, все сливки достались разгорячённому мужскому коллективу, бурно аплодировавшему и требующему выхода на бис. Я была уверена, что наутро мне поручат готовить документы на увольнение, но всё обошлось. Исполнительный директор оказался человеком с понятием. А спустя полтора года женился на лихой финансистке, правда, к тому времени в нашей компании они уже не работали.

Как показывает практика, к таким "историям любви" во всех их проявлениях руководство относится весьма снисходительно, если, конечно, вы не нарушили границы чужой территории, замахнувшись на мужа директрисы или сына главбуха.

Неприятности кроются не в угрозе увольнения, а в изматывающем чувстве стыда — пламенеют уши, горбятся плечи, упирается в пол взгляд. Неловко наутро смотреть в глаза коллегам — независимо от того, было ли что-то крамольное между вами или только планировалось. Сложно вернуться к привычному общению и если вы выплясывали без некоторых деталей туалета перед довольным коллективом, чувствуя себя манящей феей и позабыв, что по жизни вы ведущий эксперт — этакая чопорная леди в строгом костюме со знанием пяти языков и учёной степенью.

Психологи советуют отнестись к проблеме философски — всё уже произошло, изменить вы ничего не сможете. Не стоит биться лбом об пол и скользить по офису серой тенью.

Соберитесь с силами и будьте естественны. Как до праздника. Если пылали любовью, а вам отказали, — объяснитесь или оставьте всё как есть. Если пылали взаимно — что уж стыдиться, а вдруг это новый этап вашей жизни? Неловко, конечно, что у всех на глазах, но что поделать. Танцы, в общем-то, могли бы быть скромнее, но опять же — алкоголь, естественность, жажда движения. Никакой агрессии. Просто лёгкая неловкость. Соберитесь с силами и будьте естественны. Как до праздника.

Правило № 1: Улыбайтесь. Если вы дали жару и показали танцевальный мастер-класс, просто улыбнитесь и сумейте тонко подшутить над собой в кругу коллег — напряжение спадёт быстрее. Тут не о чем молчать — с кем не бывает, зато всем стало понятно, что вы не офисный сухарь, а прекрасная нимфа. В нерабочее время.

А вот в любви правил нет. Поэтому правило № 2: Будьте собой и не стесняйтесь чувств. Если пылали любовью, а вам отказали — наутро выпейте чаю. И объяснитесь, так ли вы всё поняли. Ничего постыдного в этом нет — мы выбираем, нас выбирают, как известно. А вдруг вы не так всё поняли и чувства всё же взаимны? Или оставьте всё как есть, и никакого чаю. Вы же уже всё выяснили для себя, правда?

Правило № 3: Умейте переждать. Лучший ваш союзник — время. Пусть наутро кажется, что позор вечен и хочется уволиться, забиться в угол и отравиться килограммами шоколада, но уже завтра воспоминания припорошит пылью повседневных забот. Любая новость живёт один день. И если вас обсуждают спустя неделю, вас можно поздравить — вы очень значимый и важный человек в коллективе, возможно, директор… Тогда, конечно, чуть сложнее — танец с Марь Иванной и Леночкой и вашу приверженность шведской модели семьи вспоминать будут долго, особенно Леночка и Марь Иванна.

— Мы практически никогда не наказываем за веселье, даже с лёгким эротическим уклоном. Человек сам решает, как вести себя в личном пространстве, а взаимоотношения с коллегами, пространство, скорее, личное. Нам важно, чтобы человек был надёжным и грамотным, — рассказывает ведущий специалист отдела кадровой политики Максим Горячев. — Но в моей практике встречались ситуации, когда за неудачной выходкой на корпоративе следовало увольнение. Как правило, это связано с ситуациями, когда человек сболтнул лишнего или неоднократно проявлял агрессию.

"Истории ненависти" не менее распространены, чем истории любви. Под влиянием алкоголя всплывают старые обиды, прорываются плотины недовольства, развязываются языки — и вот уже начальник в курсе, что он напыщенный индюк, а вся бухгалтерия дружно переваривает информацию о том, что гордому орлу не место среди куриц. Орёл, понятное дело вы. Не исключено, что после этого случится драка с финансовым директором, которого вы в пьяном угаре назначили директором курятника.

Правило № 4: Умейте признавать ошибки. Наутро нужно падать ниц и каяться. С цветами и тортиком. Иначе никак. Обидели — найдите силы и способ извиниться. И чем быстрее, тем лучше. Конечно, есть вероятность, что начальник — тип злопамятный и увольнение всё-таки случится. Но тут уж ничего не поделаешь — всё, что могли, вы уже сделали. Осталось сделать вывод на будущее и алкоголя на корпоративах избегать.

И всё-таки, если вы хороший специалист, вас любят и ценят, а коллектив у вас дружный и лояльный, вас, скорее всего, простят и даже через некоторое время забудут и истории любви, и истории ненависти.

А вот истории буйной болтливости простят вряд ли. Бизнес есть бизнес. А болтун, как известно, находка для шпиона. И если на корпоративе вы "по секрету" рассказали паре десятков коллег о тайном романе буфетчицы с генеральным продюсером, о котором сами узнали случайно и поклялись хранить тайну, то не удивляйтесь, что вскоре вам предложат расстаться. Никто не знает, что вы выболтаете в следующий раз — личную тайну или производственное ноу-хау.

Последнее правило довольно грустное, но, увы, и оно может пригодиться: Умейте уходить. С достоинством. Признайте свой косяк, извинитесь, выразите сожаление — работу вы не сохраните, но, возможно, сгладите углы и сможете рассчитывать в будущем на приличные рекомендации, а не на презрительное "трепло" в свой адрес.

Золотое правило любого корпоратива — держите язык за зубами, меньше говорите, больше слушайте и, как ни банально, не налегайте на алкоголь.

Каждый раз за нашим весельем наблюдают внимательные глаза эйчаров и безопасников. Они умеют делать выводы. Один раз вам могут простить, но, если после каждой вечеринки стыдно поднять глаза на коллег, а начальник смотрит косо, возможно, алкоголь — это не ваше, а самовыражаться и проживать свои истории лучше вне корпоративных мероприятий.