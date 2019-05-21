Часы на миллион. На что бы хватило сокровищ замгубернатора Ростовской области

Много интересного ждало следователей в доме замгубернатора, куда они пришли с обыском. Обстановка в стиле "дорого-богато". И коллекция очень дорогих часов.
Если продать коллекцию часов замгубернатора:
Можно проложить водопровод
В Тарасовском районе Ростовской области жители требуют наладить водоснабжение. Цена вопроса: всего 6 млн рублей
Фото © РИА "Новости" / Валерий Титиевский
Можно содержать более 200 врачей
При средней зарплате доктора в 32 400 рублей денег хватит на месячную зарплату для 211 врачей
Можно переделать
разбитый асфальт
В ремонте нуждается 5 улиц Ростова-на-Дону. На ремонт выделили 21,5 млн из бюджета. Денег от продажи часов хватит на 2 улицы
Фото © РИА "Новости" / Михаил Мордасов
Можно поменять ливнёвки
На замену ливневых канализаций выделили 65 млн. Если продать часы замгубернатора, можно бесплатно поменять каждую 10-ю ливнёвку
Фото © РИА "Новости" / Максим Богодвид
Дома у заместителя губернатора нашли большие суммы в рублях и долларах. Стены дома Сергея Сидаша украшали его портреты в образе американского миллионера или крупного царского чиновника. Возможно, в случае вынесения обвинения портреты придётся перерисовывать.
- Популярные
- По времени