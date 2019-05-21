Часы на миллион. На что бы хватило сокровищ замгубернатора Ростовской области

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Часы на миллион. На что бы хватило сокровищ замгубернатора Ростовской области

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Фото © rostov-gorod.info

В Ростове-на-Дону разгорается крупный коррупционный скандал. Следователи задержали заместителя губернатора. Речь идёт о подозрениях в превышении служебных полномочий. Следователи уже побывали в кабинете и в доме чиновника, где нашли много интересного из жизни настоящих миллионеров.

Много интересного ждало следователей в доме замгубернатора, куда они пришли с обыском. Обстановка в стиле "дорого-богато". И коллекция очень дорогих часов.

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Если продать коллекцию часов замгубернатора:

Можно проложить водопровод

В Тарасовском районе Ростовской области жители требуют наладить водоснабжение. Цена вопроса: всего 6 млн рублей

Фото © РИА "Новости" / Валерий Титиевский

Можно содержать более 200 врачей

При средней зарплате доктора в 32 400 рублей денег хватит на месячную зарплату для 211 врачей

Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Можно переделать

разбитый асфальт

В ремонте нуждается 5 улиц Ростова-на-Дону. На ремонт выделили 21,5 млн из бюджета. Денег от продажи часов хватит на 2 улицы

Фото © РИА "Новости" / Михаил Мордасов

Можно поменять ливнёвки

На замену ливневых канализаций выделили 65 млн. Если продать часы замгубернатора, можно бесплатно поменять каждую 10-ю ливнёвку

Фото © РИА "Новости" / Максим Богодвид

Дома у заместителя губернатора нашли большие суммы в рублях и долларах. Стены дома Сергея Сидаша украшали его портреты в образе американского миллионера или крупного царского чиновника. Возможно, в случае вынесения обвинения портреты придётся перерисовывать.

<p>Фото © LIFE SHOT</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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