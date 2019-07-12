Кто следующий? Кого заказали владельцы общественного мнения

Журналист Михаил Шахназаров — о "закадычных" друзьях, которые подпитывают агрессивный западный капитал и ткут матрицу разоблачений.

Пару лет назад я поспорил со знакомым, имеющим отношение к оппозиционным СМИ. В финале разговора он вспылил и бросил: "Ну знаешь, тебе осталось сказать банальщину о том, что я получаю зарплату в Госдепе США". Я ответил, что получает он её, безусловно, не со счетов этого ведомства, но его гонорары начинают путь именно там. И аргументированно доказал, что ни одно (!) российское оппозиционное СМИ не обходится без существенной материальной поддержки Штатов.

Затем я долго слушал рассказы о сказочно богаты фондах, руководители и сотрудники которых с материнским молоком впитывали идеи свободы, толерантности и политкорректности. А содержат эти фонды крупные бизнесмены. Кстати, вы заметили, что, сообразно логике наших оппозиционеров, олигархи обретаются исключительно у нас, а на Западе есть только крупные бизнесмены.

Сразу вспоминается классификация работников спецслужб. У нас — разведчики, а у них — шпионы. Так кто же эти богатые, щедрые и, главное, "бескорыстные" в вопросах экспорта демократии бизнесмены? А их имена на слуху даже у многих домохозяек. Естественно, это Джордж Сорос, без участия которого не обходится практически ни одна крупная международная интрига, и Билл Браудер, заочно осуждённый у нас на девять лет колонии.

Здесь стоит заметить, что и Сорос, и Браудер уже давно вышли за рамки игрового поля бизнеса, потому как все их шаги направлены не только на увеличение капитала, но и на движение Штатов к своей заветной цели — господству в мире. Когда игра идёт на таком уровне, хороши любые средства, вплоть до шантажа, подлога, а порой и более тяжких преступлений. И если уж вспомнили подлог, то как не обратить внимание на так называемое "Панамское досье".

Напомню, тогда были опубликованы сенсационные данные об офшорных счетах политиков и чиновников со всего мира. Виртуальные громы и молнии буквально разрушали стены и потолки офисов политических партий и государственных учреждений. И что? В итоге власти Панамы отказались предоставлять документы, подтверждающие подлинность утечки, а стало быть, всё оказалось не более чем пшиком и фразой из анекдота про серебряные ложечки: "Ложечки нашлись, но осадок остался".

И что самое интересное. В "Панамском досье" отсутствовали фамилии политических деятелей из США. Неужто в Америке настала эра тотальной честности и перевелись люди, способные воровать так же масштабно, как вице-президент США Дик Чейни? Да нет. Просто "Панамское расследование" инициировала именно парочка Сорос — Браудер. И глупо думать, что господа финансисты успокоились на достигнутом или действовали в одиночку.

И Браудер, и Сорос работают в тесной связке и с Госдепом, и с представителями американских спецслужб, а стало быть, в разработке находятся десятки, а порой и сотни схем по дискредитации нашей страны в целом. И если думаете, что расследования таких изданий, как "Медуза" или "Новая Газета", являются кропотливым трудом журналистов этих изданий, то вы глубоко ошибаетесь.

Многие из них попросту упаковывают дезинформацию в надлежащую обёртку и подают как плод очень сложной работы. А занимаются всем западные кураторы.

В Европе вышли статьи, разоблачающие каналы и схемы, по которым Госдеп США сливает результаты сфабрикованных расследований в СМИ стран с неугодной американцам властью. Естественно, на одном из первых мест в этой работе стоит наша страна.

Это расследование было опубликовано во французских СМИ. Потому как чересчур пристальное внимание ко всему надоело и союзникам Штатов в Европе. В работе французских коллег по полочкам разложены все схемы, по которым идёт слив информации из структур, подконтрольных Госдепу в так называемые оппозиционные СМИ, способные только на выработку жёлчи и копипаст.

Вполне ожидаемо, что в ближайшее время накат на нас будет идти по всем информационным фронтам. И примеров тому масса. Мой собеседник, о котором упомянул выше, не может не помнить времена, когда на Советский Союз транслировались передачи таких радиостанций, как "Голос Америки", "Немецкая волна", "Радио Свобода". Все они финансировались исключительно за счёт Госдепа США. И вот те времена потихоньку возвращаются.

Более того, на том же "Радио Свобода" решили установить план увеличения показателей. Руководству дано указание умножить аудиторию волны ровно в два раза. Ну не Pink Floyd же они нам крутить собрались. И на все программы оппозиционных СМИ в медиапространстве американцы выделили 661 миллион долларов США. Когда понимаешь, что печатный станок работает не останавливаясь, сумма не кажется столь астрономической. Так что, если увидите очередную сенсацию о российских олигархах и честных американских бизнесменах, для начала почитайте между строк, а потом поделите на два. А лучше — на четыре.