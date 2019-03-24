Кардашьян уличили в фотошопе под тем же постом, где она посоветовала любить себя

Вот это как раз тот случай, когда слова расходятся с делом. Под фото Кортни Кардашьян призвала девушек любить себя, показав на своём примере, как лучше это делать. Но фанаты заметили, что фотошоп 39-летняя звезда любит всё-таки больше, пишет Mirror.

Недавно Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками в "Инстаграме" новым фото. Оно, по задумке знаменитости, должно было снова подогреть интерес к её новому лайфстайл-сайту Poosh. Но снимок, к сожалению, подогрел у пользователей соцсети совсем другое. Вместо привычных восхвалений и миллиона смайликов-сердечек Кортни получила тонну скепсиса и смешков.

Блин, что за фигня у неё с ногой??? Пользователь "Инстаграма"

Итак, никто не собирается сказать, что её нога практически никак не присоединяется к телу и колено находится на самом дне ванной? Пользователь "Инстаграма"

Любишь себя? Тогда перестань так сильно себя фотошопить! Пользователь "Инстаграма"

Конечно, преданные фанаты сразу же прыгнули на защиту звезды. Они утверждают, что никакой это не фотошоп — просто пена с пузырьками закрывает большую часть ноги, создавая некую оптическую иллюзию.

У Кардашьян всё не как у людей. Если пить кофе, то только голой и перед камерой