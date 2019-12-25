Новый год в зоне риска. Столице угрожает корь?

Лайф выяснил, что в ближайшее время столица может оказаться в зоне риска по кори, которая надвигается с севера, юга и с Украины.

Только за первые девять месяцев уходящего 2019 года в Москве заразилось корью уже свыше 1000 человек. Предстоящие массовые праздничные мероприятия, миграция людей из опасных регионов могут создать в столице новую потенциально опасную ситуацию. В Якутии, Тюменской области и в Оренбуржье за последний месяц зафиксировали десятки случаев заражения корью. Не отстаёт от северных регионов и Ставрополье.

По мнению специалистов, большой процент рабочих с Украины может "раскачать" ситуацию в России по кори. Эксперты считают, что эта страна пока не в состоянии изменить ситуацию с вакцинированием и у ближайшего соседа России наблюдается эпидемиологический кризис. Только в этом году от осложнений от кори на Украине умерло 18 человек.

Как отметил вирусолог, процент невакцинированной части населения, которая и ставит под удар всех остальных, может меняться из-за перемещения населения внутри страны.

Системные проблемы

В ещё большем распространении по стране контагиозной болезни (то есть со стопроцентной вероятностью заражения в случае воздушно-капельного контакта) в этом году обвиняют, во-первых, "антипрививочников", а во-вторых, больных мигрантов.

В Роспотребнадзоре уверяют, что очаги опасной инфекции локализованы, а регионы в срочном порядке закупают дополнительные вакцины.

"Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Однако рост числа заболевших с каждым годом говорит о накопившихся проблемах в системе обеспечения мер по охране здоровья населения, считает профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов.

— В этом году мы наблюдаем, как в разных регионах прорываются давно зреющие нарывы в системе обеспечительных мер по охране здоровья. Корь — это не сезонная болезнь, и борьба с ней зависит исключительно от эффективности вакцинации в регионе и так называемого коллективного иммунитета, — подчеркнул он.

По словам вирусолога, проблемы в системе массового вакцинирования копились не один год, и сейчас мы наблюдаем, в каких регионах они особенно остры. Именно поэтому мы и смотрим так внимательно на северные регионы, где сейчас фиксируют заболевание корью как раз среди невакцинированных.

— На севере вообще много проблем с организацией здравоохранения и любых массовых профилактических мер. Но и на юге — не меньшие сложности, как мы видим: не всё население охвачено вакцинацией, особенно детское. Это аккумулятивный эффект накопленных проблем по всем направлениям борьбы с корью, — добавил Михаил Щелканов.

Зоны риска

В Якутии запретили проводить многие ёлки, корпоративные мероприятия, а непривитым — совать нос на улицу, точнее, посещать школы, офисы, сады и другие учреждения. Взрослым ограничили вход на утренники, впрочем, основную часть праздничных мероприятий власти уже отменили.

Как заявили в якутской мэрии, ещё более 750 детей остаются в зоне риска, так как не получили вовремя вакцину от кори. Причём большинство — это дети двух лет, которые как раз сложнее всего переносят опасную болезнь и чаще от неё умирают.

Указывая на аналогичные проблемы с корью в Европе, на Украине и в Узбекистане, в Роспотребнадзоре заметили, что ситуация с заболеваемостью в России в разы лучше. Однако при сравнении с прошлогодними данными исключительно по стране выясняется, что в этом году случаев заражения корью практически вдвое больше: за 10 месяцев 2019-го их уже 4126.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что за последние два года выросло количество случаев выявления заболевания среди приезжих. В этом году только в Москве зафиксировано 74 случая завоза кори мигрантами, в Московской области — 25. В целом же за этот год в 38 регионах России официально подтвердили более 200 таких "завозов" кори из 39 стран.

Системная проблема

— Люди приезжают из регионов, где есть проблемы с вакцинацией, в соседние области или в столицу и просто пополняют этот процент. Поэтому в Москве и других городах, куда в праздники массово съезжаются россияне со всей страны, коллективный иммунитет падает, а риск заражения корью увеличивается, — объяснил врач.

Медик также отметил возможное увеличение числа заболевших в этом году с отсутствием повторной вакцинации или намеренным отказом от неё.

Как следует из заявления Роспотреба, в этом году в России от кори привилось 1,1 млн человек (из них 181,2 тыс. — это мигранты). Эксперты полагают, что вслед за российскими регионами стоит ожидать роста заболеваемости корью и в столице.

Из заразившихся в Москве 1000 человек 520 — дети. Ежегодно количество переболевших увеличивается, заявила московский детский инфекционист Людмила Мазанкова.

Прогноз вирусологов на развитие ситуации с распространением болезни на ближайшее время неутешительный и зависит от целого ряда факторов, пояснил в интервью Лайфу вирусолог Михаил Щелканов.

— В зимние праздники люди будут чаще встречаться, перемещаться, и неизбежен рост случаев заражения в разных регионах страны, — сказал Щелканов.

По словам вирусолога, проблема ещё в том, что в праздничный период распадаются организованные коллективы, люди активно посещают массовые мероприятия, а потом приносят заразу в свой коллектив. Поэтому после праздников также стоит ожидать очередных вспышек кори в городах России.