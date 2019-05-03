Девушка попала в аварию, но первое, что она проверила, была стойкость помады

Тэрин Элис из Чикаго, США, никак не рассчитывала стать местной знаменитостью, когда выкладывала свои фото в "Твиттере". Но за пару дней они собрали 96 тысяч лайков и 11 тысяч репостов, пишет Daily Mail.

В тот день Тэрин просто ехала по своим делам, когда машина впереди неё резко затормозила. Тэрин не успела остановиться и, как это бывает, клюнула другой автомобиль в задний бампер, на десерт получив подушкой безопасности в лицо.

После того как всё уладилось, Тэрин обнаружила на материале подушки след от стойкой помады марки Джеффри Стара. С ужасом представляя, что сейчас происходит на её лице, девушка посмотрелась в зеркало. И чудо чудесное — с косметикой всё было в порядке. Тэрин быстренько сделала фото и выложила его в "Твиттер".

Если кому интересно, насколько стойкая помада у Джеффри Стара, — я только что попала в аварию и помада отпечаталась на подушке безопасности, но с лицом всё ок! Тэрин Элис

В комментариях тут же собрались подписчики девушки, которые не могли решить, пугаться им за Тэрин или смеяться над её приоритетами. Некоторые поделились похожими историями, а под конец с девушкой связался представитель компании Джеффри Стара и предложил утешительный подарок — палетку теней.

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Один из комментаторов заметил, что не очень-то помада и стойкая, раз оставила такие следы на подушке безопасности. Но Тэрин возразила, пояснив, что, когда утром на скорости 3 км/ч она поцеловала своего молодого человека, на нём помада не отпечаталась. А вот когда подушка врезалась в её лицо на скорости 320 км/ч, то тут уж косметика не справилась.