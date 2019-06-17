Пыль в глаза и суровая правда. Что ждёт космонавтов и астронавтов на Луне

В США уже подсчитали, во сколько им обойдётся стать первыми во второй раз. От 20 до 30 миллиардов долларов. Но это всего лишь деньги. А настоящая цена вопроса — здоровье астронавтов, а потом и космонавтов. Им грозят радиация, метеоритные обстрелы и смертоносные мельчайшие частицы в лёгких.

Если, как всегда, ничего не отложат и не переиграют, то через пять лет люди снова могут оказаться на Луне. В NASA называют 2024 год, в "Роскосмосе" — 2030-й. То есть у нас в запасе лет десять, чтобы прикрыть космонавтов толстым слоем алюминия и вооружить супермощным пылесосом. Нужная вещь на Луне, особенно если нужно вернуть оттуда людей живыми и здоровыми.

Пыль

А помните "Лунную пыль" Артура Кларка? Если бы писатель затянул с публикацией лет на десять, книжки могло и не быть. Ведь Нил Армстронг подтвердил, что у Луны-таки твёрдая поверхность. Но кто знает, может, автор изменил бы сюжет и герои на борту утонувшего в пыли корабля задыхались не от нехватки кислорода, а из-за "лунной лихорадки". Впрочем, это уже был бы не полёт фантазии, а стало бы прозаичной констатацией факта. Потому что пыли там не моря и океаны, но от этого как-то не легче.

Есть такая профессиональная болезнь у шахтёров — силикоз: это когда надышишься кремнезёмом, после чего он оседает в лёгких. Сначала — сухой кашель, боль в груди, потом — одышка, следом — тахикардия, астма, пневмония, туберкулёз, далее — со всеми остановками — вплоть до самой последней. Так вот, пыль на Луне, как показал анализ, состоит в основном из силикатов.

Она похожа на толчёное стекло с консистенцией снега и текстурой наждачной бумаги Юджин Сернан, член экипажа космического корабля "Аполлон-17"

Недаром астронавты рассказывали, что в жилых модулях пахло отработанным порохом. А ещё жаловались, что подошвы у скафандров моментально стирались и оборудование изнашивалось. Понятное дело: песчинки-то не кругленькие, как у нас, а всяких неправильных форм, к тому же очень мелкие. К потолочным вентиляторам прилипают.

Американские учёные решили посмотреть, что будет, если всем этим подышать. Конечно, не на людях проверяли, клетки лёгких и мозга в лаборатории вырастили. И собственно, посыпали слегка "муляжом" лунной пыли. Больше половины всех клеток погибли. У оставшихся повредилось ДНК. Вы всё ещё хотите на Луну?

Луч смерти

Вообще, американцы собрались лететь в самый пик солнечной активности. Казалось бы, это не есть хорошо. Но учёные уверяют — как раз наоборот, очень даже неплохо. Больше всего радиации идёт не от Солнца, а от более далёких звёзд: сверхновых, пульсаров, квазаров и так далее. А наше светило в период своей повышенной эмоциональности их смертоносные лучи отгоняет. Но даже при этом без атмосферы и магнитного поля на планете — или спутнике — живётся не очень. Да что там Луна, если даже на МКС (вроде не так ещё далеко от Земли) космонавты получают радиации столько, сколько "разрешают" получать только ликвидаторам аварий на АЭС — 200 миллизиверт в год! Просто для сравнения, мы с вами за год имеем 1 миллизиверт. А ведь до Луны ещё долететь надо.

Если верить подсчётам Дэвида Смита из лаборатории лунных и планетных исследований в Аризоне и Джона Скало из техасского университета, то за 100 часов в окололунном пространстве можно заработать до 10 рад, то есть 100 миллизиверт. А это тот самый предел, за которым начинаются кровоизлияния и раковые опухоли. И это ОКОЛО Луны. А на самой поверхности есть ещё и тормозное излучение — электроны бьются в обшивку и создают рентгеновские лучи.

Гравити фолз

Другие планеты космонавтам и астронавтам не очень-то по сердцу. В смысле летать-то они обожают, но вот сердце насколько привыкло биться в такт с Землёй, что в условиях другой силы притяжения даёт сбои. Организм начинает по-другому вырабатывать холестерин. Чтобы понять, насколько всё это вредно, достаточно простой статистики, которую приводят во Флоридском государственном университете: среди всех ушедших в мир иной астронавтов "Аполлонов" 43% умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Среди остальных американцев эта цифра составляет максимум 11%.

И о погоде

Облаков на Луне нет, а молнии сверкают. Электрически заряженные частицы из космоса бомбардируют грунт и копятся в нём, создавая электрическое поле. Периодически случается короткое замыкание: небольшие, зато сильные разряды, способные вывести из строя электронику на лунной базе и даже испарить немного реголита. Где и когда ждать такого сюрприза, синоптики не подскажут: единственная логика в том, что в основном это бывает в затенённых районах: чем холоднее, тем дольше копится электричество.

И да, ожидается град. Метеоритный. На Луну всё летит беспрепятственно, так что мелкий камешек там ударяет о поверхность, как у нас стокилограммовая бомба. Когда исследователи из Маршалловского центра космических полётов взялись это дело понаблюдать, то за год зафиксировали больше десятка вспышек от падений метеоритов. А в январе 2019-го бабахнула 45-килограммовая глыба. Влетела в Луну на скорости 17 километров в секунду. Даже с Земли было видно. Как раз во время "кровавого полнолуния". Красиво, конечно, но всё-таки — а если бы там база стояла?