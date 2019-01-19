"Ангара" больше не полетит? Сенсация из пустоты

Как гром среди ясного январского неба прогремела сегодня утром новость о том, что в двигателях ракеты "Ангара" нашли опасный для полётов дефект. Лайф разбирался, как же так могло получиться, что проходящая уже много лет испытания перспективная ракета внезапно оказалась опасной.

Начнём сначала: откуда же появилась эта новость? Первым её дало РИА "Новости" на основании опубликованных в Сети тезисов XLIII Академических чтений по космонавтике, посвящённых памяти академика Сергея Королёва. Это научное мероприятие проводится ежегодно, на нём с докладами выступают самые значимые специалисты российской космической отрасли.

На странице 72 можно найти и доклад Петра Лёвочкина, главного конструктора НПО "Энергомаш". Он называется "Обеспечение устойчивой работы жидкостного ракетного двигателя на режимах глубокого дросселирования" и действительно посвящён ракетному двигателю РД-191, устанавливаемому на ракеты-носители "Ангара".

Как рассказывается в тезисах к докладу, проблема выявлена была во время подготовки к возможному многоразовому использованию двигателей для ракеты-носителя "Ангара". И это так, ведь свою работоспособность в ракете двигатели РД-191 уже подтвердили в 2010 году на испытаниях, а затем и в 2014-м во время тестового запуска.

Более того, двигатели РД-191 являются одними из лучших в мире как раз в вопросе работы при пониженном давлении, в режиме дросселирования. И то, что разработчики нашли вибрации и работают над их устранением, как раз говорит о том, что двигатель модернизируется и подготавливается к последующему — возможно, многоразовому — использованию.

Из этого просто не следует, что ракета "Ангара" опасна. Ракета-носитель перед тестовыми запусками проходит огромное количество различных тестов и испытаний. Это означает, что конструкторы, модернизируя двигатель, наткнулись на проблему в одном из режимов работы и размышляют, как именно её можно решить.

Увы, в этой ситуации получается классическое "журналист не до конца понял, всё подхватили, и понеслось". НПО "Энергомаш" в срочном порядке уже дало комментарии относительно опубликованной информации. "Сообщения, появившиеся в СМИ о дефекте в двигателях РН "Ангара", содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста тезисов доклада специалистов АО "НПО Энергомаш" для Академических чтений по космонавтике".

Лайф попросил прокомментировать ситуацию Елисея Маслова, инженера-конструктора третьей категории, работающего в настоящее время в частной российской космической компании "Космокурс".

"В ходе полёта тяжёлой ракеты-носителя "Ангара А5" на участке работы боковых ракетных блоков двигатель РД-191М центрального блока работает в состоянии сверхглубокого дросселирования, на уровне до 30% тяги. Этот манёвр необходим для повышения полезной нагрузки ракеты-носителя, — пояснил специалист. — Подобные крайние состояния двигателя часто находятся за пределами ранее отработанных технических решений, то есть не тестировались прежде. В своё время в ходе широкой отработки двигателя РД-170 он отрабатывался на режим 60% тяги, в двигателе РД-180 был достигнут уровень 40%, для двигателя РД-191М планируется достижение 30% тяги.

Все эти двигатели объединяют унифицированная камера и общие решения по окислительному газогенератору. В ходе разработки двигателя РД-170 конструкторы не предполагали, что появится потребность в режимах 40% тяги и ниже, поэтому двигатель не был отработан на такие режимы. Сейчас задача поставлена, и она выявила проблему. Возникновение проблем в ходе отработки ЖРД — обычное дело, однако некоторые СМИ, уверен, уже подготовили заголовки в стиле "всё пропало".

Низкочастотная неустойчивость обычно сопровождает такие крайние состояния ЖРД и разрушительно влияет на все его узлы и агрегаты. Особенно страдают малоразмерные элементы двигателя — трубопроводы управляющего газа. При появлении низкочастотных вибраций они могут разрушиться, оставив двигатель неуправляемым.

Нынешние конструкторы НПО "Энергомаш" предложили для стабилизации процесса в газогенераторе самый простой и очевидный выход: применить трёхпозиционный клапан окислителя (устанавливается непосредственно между насосом и газогенератором) для стабилизации процесса в газогенераторе и (косвенно) в камере двигателя путём внедрения "сглаживающего" гидравлического сопротивления. Очевидно, такой выход является временным и не даёт полного решения проблемы.

Колебательные процессы на таких крайних режимах имеют хаотическую, случайную природу, и без полного их изучения гарантированного решения проблемы нет. В своём выступлении на Королёвских чтениях генеральный конструктор предприятия, вероятно, планирует рассказать о проблеме и путях её решения. Думаю, что проблема решаемая".

А сенсации никакой нет. Можно успокоиться и ждать тестового запуска ракеты-носителя "Ангара", который состоится в середине года и, будем надеяться, получится удачным.