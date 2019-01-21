Слабый пол, но не для звёзд. Каких россиянок ждут в космосе

Полететь в космос мечтают не только мужчины. Многие девушки были бы не прочь увидеть звёзды вблизи. Эксперты рассказали Лайфу, какой отбор они будут проходить, чтобы стать космонавтами.

В СМИ появилась информация, что "Роскосмос" планирует набирать отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить для полётов на орбиту. На сегодняшний день только четыре представительницы слабого пола из России были в космосе. Сейчас в отряде космонавтов "Роскосмоса" есть Анна Кикина. Космонавт-испытатель ещё не совершила ни одного полёта в космос.

Требования для мужчин и женщин одни

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин рассказал, что женщины для работы в космосе отбираются на равных с мужчинами условиях. Такая практика действует во всём мире. Подать заявление в отряд космонавтов "Роскосмоса" может любой желающий, но нужно понимать, что перед тем, как полететь, придётся пройти сложнейшие испытания.

— Стать космонавтом может человек до 35 лет с высшим техническим образованием и очень хорошими показателями здоровья, — пояснил Игорь Маринин.

Одной из четырёх российских женщин в космосе стала Елена Серова. В 2016 году она вместе с командиром экипажа Александром Самокутяевым и американским бортинженером Барри Уилмором отправилась в космос на пилотируемом корабле "Союз ТМА-14М". Елена говорит, что в космосе не имеет значения гендерная принадлежность.

— Человек должен быть специалистом космической отрасли и обладать тем набором параметров, которые к нему предъявляются. Особенно важна вестибулярная устойчивость, — рассказала Елена Серова.

По её словам, во время отбора в отряд особенное внимание уделяется состоянию здоровья: врачи исследуют космонавтов с особой тщательностью.

— Космонавт — это вечный студент. И мужчины, и женщины должны знать своё дело и регулярно обновлять свои знания, потому что сейчас нет разделения на технических специалистов и исследователей. Все космонавты сегодня — испытатели. Универсалы, — добавила Елена Серова.

В стрессовых ситуациях женщины полезнее

Во время отбора космонавтов исследуются их физическая и психологическая устойчивость, коммуникабельность, способность преодолевать трудности и внештатные ситуации. Игорь Маринин рассказал, что перед полётом космонавту объясняется программа его работы. Он должен её выполнить, несмотря на внешние раздражители. И неважно — космонавт женщина или мужчина.

Профессия предполагает риск и работу в стрессовых ситуациях. Елена Серова считает, что далеко не каждый мужчина прошёл бы те испытания, которые предлагаются космонавтам. Женщины тоже должны быть готовы ко всему. На Западе девушки доказали свою состоятельность в данной работе. Тренируются и готовятся наравне с мужчинами.

— Стрессоустойчивость более свойственна лучшей половине человечества. Поэтому мне кажется несправедливым такое небольшое количество российских женщин в космосе, — говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его мнению, набор женского отряда космонавтов скажется положительно на всей отрасли, поскольку девушки в экстремальных ситуациях на орбите будут более собранными и деятельными.

— Елена Серова — пример женской силы, она прекрасно проявила себя и во время отбора, и в полёте, и после него. А ведь по возвращении на Землю работа ведётся не менее сложная: общение с прессой, представление результатов испытаний. Это тоже стресс, и ещё какой, — добавил Натан Эйсмонт.

Космос и семья

По мнению Игоря Маринина, в США больше женщин-космонавтов, потому что борьба за равенство прав в Америке ведётся давно и, судя по всему, очень успешно. В России не существует скидок при отборе женщин в космос, но и большого спроса на освоение женщинами этой профессии нет.

— Наши женщины остаются слабым полом. Мы им дарим цветы, открываем перед ними двери, уступаем в транспорте место. В той же Америке такое поведение недопустимо. Семья, дети и любовь для российских женщин зачастую важнее карьеры, — говорит Игорь Маринин.

Он отметил, что подготовка в отряд космонавтов занимает много времени. Отбор длится год, после этого — два года общекосмической подготовки. Затем — несколько лет подготовки в группе, пара лет — подготовки в экипаже. То есть в сумме специалисту нужно 8–10 лет, чтобы полететь в космос. Это без учёта получения высшего образования.

Елена Серова рассказала, что перед ней не стоял выбор — семья или космос. Когда она пришла в отряд, она уже была замужем (кстати, за космонавтом) и воспитывала дочь.

— Нужно уметь организовывать своё время и пространство. Да, это сложно. Но так в любой профессии, не только в космосе. Главное — поставить перед собой цель и планомерно к ней идти, даже если ты — хрупкая женщина. Всё решаемо, не нужно ничем жертвовать, — говорит Елена Серова.

Российской космонавтике, как утверждают эксперты, необходимо делать акцент не на гендерную принадлежность космонавтов, а на квалифицированность кадров и жёсткий отбор. Качественный уровень первоначальной подготовки, с которым человек подаёт заявку в "Роскосмос", может стать прекрасной базой для развития специалистов независимо от их пола.