Вылетели земляне — приземлились марсиане. Как человек мутирует на пути к Марсу

Мы уже практически собрались переселяться, а тут какие-то штуки падают. Причём, судя по размерам кратера, упало на Марс нечто диаметром метра в полтора. Жуткое дело. Да и вообще, когда о жизни на Красной планете заговорили как о более-менее реальной вещи, как-то сразу расхотелось. Потому что там, если не умрёшь от рака или перелома позвоночника, то родишь неизвестно кого.

Вот в NASA человечеству обещают уже в 2030-х начать новую — "мультипланетную" — жизнь. На чём полетят, пока не ясно, но одной ногой уже там. Собственно, не так важно, когда именно люди смогут обосноваться на Марсе. Важно, что с ними будет.

— Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля, мы прибываем в Долину Маринера. Температура за бортом — минус 107 градусов, ветер — 37 метров в секунду, атмосферное давление — 5 миллиметров ртутного столба, радиационный фон — 22 миллиарда в сутки. Благодарим за выбор ракетно-космической корпорации "Энергия", желаем вам хорошего дня!

Спасибо. А сколько-сколько? 22 миллиарда? Помилуйте, это же в 13 раз больше, чем на Земле! А, ну да. Собственно, знали, на что шли… А когда у нас обратный рейс?

И трагедия в том, что обратного рейса не будет. Для первых переселенцев это просто не будет предусмотрено технически, а их дети (если они в принципе родятся и вырастут) вернуться на Землю не смогут физически. Это будут уже инопланетяне.

По словам биологов, первые изменения станут очевидными уже через пару лет после приземления. К тому времени организм потеряет добрую половину костной массы. Слабая гравитация — всего-то треть земной. Если ты весишь 70 килограммов, то просто забудь об этом: теперь твой вес — 26. А значит, смотри под ноги. И будь внимателен. Упадёшь — всё переломаешь.

Теперь радиация. С одной стороны, нам говорят: всё, что до 200 рад, — не страшно. С другой — возражают, что облучение всё равно не маленькое, а равномерное внешнее облучение — оно что? Правильно, за несколько лет может привести к лучевой болезни. Опять же — риск онкологических заболеваний, как ни крути, имеет место быть. И, конечно, патологии в структуре ДНК.

И тут мы подходим к самому главному. Получается, чтобы колония выживала, надо рожать как можно скорее, пока ты ещё можешь это сделать в принципе. Сразу нужно оговориться, что могут быть проблемы с зачатием и беременностью. Во всяком случае, у крыс лет десять назад в условиях искусственной микрогравитации получилось не очень: зародыши не развивались как следует, а которые худо-бедно родились, оказались недоразвитыми в смысле скелета и мозга, а также с проблемами в половой сфере. О родах естественным путём на Марсе, видимо, придётся забыть — со слабыми-то костями... Значит, кесарево. Но даже если и так, остаются вопросы. Во-первых, куда мы их рожаем-то? В те же самые условия, в риск раковых опухолей и так далее? И во-вторых, какими будут эти дети? Скорее всего, уже с мутациями, вызванными марсианской средой.

Довольно подробно эти перспективы нам расписал профессор Скотт Соломон из Университета Райса в Хьюстоне. Он убеждён, что через пару-тройку поколений у людей на Марсе будет множество особенностей.

1. Свой особый цвет кожи. Организму будет жизненно необходимо научиться вырабатывать какой-нибудь полезный пигмент для защиты от радиации — наподобие меланина против ультрафиолетовых лучей. Как вариант — каротин. В таком случае кожа будет ярко-рыжей.

2. Плохое зрение. По большей части марсиане будут жить в замкнутых помещениях, так что вдаль смотреть особо не придётся. Как следствие — близорукость.

3. Плотные капилляры и другой обмен веществ — из-за постоянной экономии кислорода.

4. Плохой иммунитет. Вернее, его со временем не станет вообще. Марс стерилен, антителам бороться будет не с кем. Получается, марсианам категорически противопоказан любой контакт с землянами.

5. Уже упомянутая хрупкая костная система.

Но, опять же, господин Соломон сказал: через "два-три поколения". Значит, у первых детей колонистов всех этих полезных и бесполезных приспособлений ещё не будет. То есть им будет труднее всего. А также их родителям, которым предстоит решать сразу две сверхзадачи: поднять детей и самим, соответственно, пожить подольше.

Как мы, марсиане, можем помочь делу? Можем зарыться под землю от радиации. Или обложить стены такой особой керамикой, "испечённой" из местного грунта. А можем обратиться к генным инженерам с просьбой заблаговременно подготовить нас к переселению: сделайте-ка нам, пожалуйста, так, чтобы у нас дети родились с кожей морковного цвета, близорукие и с экономным метаболизмом. Заранее спасибо.